Suzuki e VITARA: Δείτε αναλυτικά τις τιμές  

Ανακοινώθηκαν οι τιμές του νέου e VITARA, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στη χώρα μας, με τις πρώτες παραδόσεις στους πελάτες να υπολογίζονται τον προσεχή Μάρτιο. Το e VITARA βασίζεται στη νέα πλατφόρμα HEARTECT-e, σχεδιασμένη ειδικά για BEV, προσφέροντας χαμηλό βάρος, ασφάλεια μπαταρίας και ευρύχωρο εσωτερικό.

Το σύστημα BEV ενσωματώνει τον eAxle και μπαταρίες LFP (λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου), εξασφαλίζοντας σβέλτες επιταχύνσεις, και αξιοπιστία. Η τετρακίνηση ALLGRIP-e με δύο ανεξάρτητα eAxles προσφέρει ακριβή έλεγχο και αυξημένη πρόσφυση σε δύσβατα εδάφη, με ειδική λειτουργία Trail.

Το e VITARA προσφέρεται με μπαταρίες 49 kWh και 61 kWh, σε εκδόσεις 2WD και 4WD, με αυτονομία που φτάνει τα 426 χλμ. (WLTP). Η επιτάχυνση είναι άμεση και γραμμική, χαρακτηριστική ενός σύγχρονου ηλεκτρικού SUV, ενώ η τετρακίνητη έκδοση προσφέρει επιπλέον ισχύ και έλεγχο σε off-road συνθήκες. Με το Suzuki Connect, η καθημερινή χρήση γίνεται πιο εύκολη και πρακτική, χάρη σε νέες λειτουργίες όπως εντοπισμός οχήματος, διαχείριση φόρτισης, απομακρυσμένο κλιματισμό, προγραμματισμό διαδρομής και πληροφορίες μπαταρίας.

Εκδόσεις και εξοπλισμός

Το e VITARA διατίθεται στις εκδόσεις GL και GLX. Η έκδοση GL περιλαμβάνει πλούσιο εξοπλισμό όπως High Beam Assist, κάμερα οπισθοπορείας, λειτουργία one-pedal drive, σύστημα πλοήγησης, εμπρός και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, θερμαινόμενα καθίσματα και τιμόνι, αυτόματο κλιματισμό, σύστημα προειδοποίησης έκτακτης πέδησης, αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων και θύρες USB εμπρός/πίσω.

Η έκδοση GLX προσθέτει προηγμένες λειτουργίες όπως Adaptive High Beam Assist, κάμερα 360°, γυάλινη πανοραμική οροφή με σκίαστρο, επαγωγική φόρτιση κινητού τηλεφώνου και κάθισμα οδηγού με ηλεκτρική ρύθμιση 10 κατευθύνσεων.

Οι τιμές εκκινούν από 29.670€ για το 2WD GL 49 kWh και φτάνουν τα 38.670€ για το κορυφαίο 4WD GLX 61 kWh, συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας λανσαρίσματος. Οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν το όφελος από την προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος αξίας 1.000 ευρώ – Δεν περιλαμβάνουν πιθανό όφελος από κρατική επιδότηση).

e VITARA 2WD GL 49 kWh 144 PS: €29.670

e VITARA 2WD GL 61 kWh 174 PS: €32.670

e VITARA 2WD GLX 61 kWh 174 PS: €35.670

e VITARA 4WD GL 61 kWh 184 PS: €35.670

e VITARA 4WD GLX 61 kWh 184 PS: €38.670

Τα πρώτα οχήματα είναι ήδη διαθέσιμα προς επίδειξη σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης του δικτύου .Το νέο e VITARA συνοδεύεται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση (ή 100.000 χλμ.) για τα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη, με δυνατότητα επέκτασης έως 10 χρόνια ή 200.000 χλμ. μέσω του προγράμματος Suzuki Care+, καθώς και 12 χρόνια εγγύηση αμαξώματος και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Η εγγύηση της μπαταρίας είναι 8 χρόνια ή 160.000 χλμ.