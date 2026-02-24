Μια από τις πιο συλλεκτικές αντίκες-παιχνίδι έρχεται στο Cash or Trash!

Δείτε το νέο επεισόδιο σήμερα Τρίτη στις 17:20 στο Star

Σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. 

Μια από τις πιο συλλεκτικές αντίκες-παιχνίδι έρχεται στο Cash or Trash!

Η Ματίνα «σπάει» κάθε ρεκόρ συμμετοχής στο Cash or Trash, καθώς γίνεται η πρώτη πωλήτρια που επιστρέφει για τέταρτη φορά στο δωμάτιο εκτίμησης της εκπομπής, έτοιμη να δημοπρατήσει ένα ακόμα αντικείμενο. Στο δωμάτιο των αγοραστών, το ιδιαίτερο αντικείμενό της με τις χειροποίητες λεπτομέρειες, καταφέρνει να αποσπάσει δυνατές προσφορές κι η πωλήτρια το πιο δυνατό χειροκρότημα! 

Cash or Tash: Βρήκαν αγοραστή οι καρέκλες θεάτρου του Δημήτρη;

Μια από τις πιο συλλεκτικές αντίκες-παιχνίδι έρχεται στο Cash or Trash!

Η Θεοδώρα πήρε τη σκυτάλη από την αδερφή της κι αποφάσισε να έρθει κι εκείνη στο Cash Or Trash, για να ζήσει τη μοναδική εμπειρία της τηλεοπτικής δημοπρασίας. Η νεαρή νηπιαγωγός επέλεξε να έρθει όχι με ένα, ούτε με δύο, αλλά με επτά αντικείμενα! Το σετ αντικειμένων της πωλήτριας φέρει την υπογραφή ενός οίκου συνώνυμου της πολυτέλειας, γνωστού για την πρωτοτυπία στην ειδική επαργύρωση,  χαρακτηριστική πατέντα των αντικειμένων του. Στο δωμάτιο των πέντε αγοραστών η αποκάλυψη των αντικειμένων δυναμιτίζει τον ανταγωνισμό για την απόκτησή τους! 

Cash or Trash: Η αποκάλυψη του Θάνου Λούδου σόκαρε τον Σωτήρη

Η Φωτεινή παρουσιάζει μια από τις πιο συλλεκτικές αντίκες-παιχνίδι, που έχουν εμφανιστεί στο Cash Or Trash. Πρόκειται για ένα κλασικό τσίγκινο αντικείμενο, ελληνικής κατασκευής,  χαρακτηριστικό δείγμα παιχνιδιών της μεταπολεμικής Ελλάδας. Η άριστη κατάστασή του κι η καταγραφή του σε ιστορικούς καταλόγους του είδους, επιτρέπουν στον Θάνο Λούδο να το χρονολογήσει με ακρίβεια και να δώσει την εκτίμησή του. Ανάμεσα στους αγοραστές βρίσκονται οι γνωστοί  «παιχνιδάδες», αλλά και εκείνοι που κρύβουν ένα μεγάλο παιδί μέσα τους. Οι συλλέκτες του είδους ξεχωρίζουν με την πρώτη ματιά το αντικείμενο της Φωτεινής, γεγονός που κεντρίζει ιδιαιτέρως την περιέργεια και των υπόλοιπων αγοραστών.  

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

Δέσποινα Μοιραράκη: «Το Cash or Trash σκίζει» - Η απάντηση για 2η εκπομπή

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!  

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!  

Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του      

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

