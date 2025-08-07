Σε μια επιχείρηση που θύμιζε... κινηματογραφικό σενάριο, οι αστυνομικές αρχές της Ηλείας, με αιχμή του δόρατος το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου, κατάφεραν να εντοπίσουν και να ξηλώσουν μία από τις μεγαλύτερες φυτείες χασίς που έχουν καταγραφεί στη Δυτική Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Αιτωλοακαρνανία: Αστυνομικοί «καθάρισαν» φυτεία- μαμούθ με 2.680 δενδρύλια/ astynomia.gr

Η επιχείρηση δεν ήταν αποτέλεσμα τύχης, αλλά πολύμηνης, μεθοδικής έρευνας που συνδύασε αξιοποίηση πληροφοριών, φυσική παρακολούθηση και τεχνολογικά μέσα, όπως drones και γεωεντοπισμό. Η φυτεία βρέθηκε σε απομονωμένη και δύσβατη τοποθεσία, σε ορεινή περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, κοντά στην κοινότητα Πτελέα – ένα σημείο με ιδιαίτερα δύσκολη πρόσβαση, προφανώς επιλεγμένο σκόπιμα ώστε να καθίσταται... αόρατο στις Αρχές.

Επιχείρηση μεθοδικά σχεδιασμένη

Οι αστυνομικοί κινήθηκαν με άκρα μυστικότητα και απόλυτο συντονισμό. Με τη συνδρομή συναδέλφων από άλλες τοπικές υπηρεσίες και ειδικές μονάδες, κατόρθωσαν να πλησιάσουν την περιοχή χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, αξιοποιώντας τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν οι δράστες θεωρούσαν ότι δεν απειλούνται από κανέναν έλεγχο.

Το αποτέλεσμα ήταν η πλήρης αιφνιδίαση των καλλιεργητών, η σύλληψη των βασικών εμπλεκομένων και η κατάσχεση ολόκληρης της φυτείας, που εκτεινόταν σε μεγάλη έκταση και ήταν επιμελώς οργανωμένη.

Σύλληψη του «εγκεφάλου» και συνεργών

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα άτομα. Ανάμεσά τους δύο άνδρες από την Αλβανία, εκ των οποίων ο ένας –σύμφωνα με τις πληροφορίες– θεωρείται ο... βασικός οργανωτής και καθοδηγητής της παράνομης δραστηριότητας. Μαζί του συνελήφθησαν και δύο Έλληνες συνεργοί, που φέρονται να είχαν αναλάβει επιχειρησιακούς ρόλους στη φύτευση, περιποίηση και κυρίως την... περιφρούρηση του χώρου.

Κάνναβη έτοιμη για συγκομιδή και διακίνηση

Στον χώρο της φυτείας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 2.680 δενδρύλλια κάνναβης, πλήρως αναπτυγμένα και έτοιμα για συγκομιδή. Οι ποσότητες αυτές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, θα απέφεραν μεγάλα οικονομικά οφέλη στους δράστες, με τελικό προορισμό κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών στην ευρύτερη επικράτεια και πιθανώς εκτός συνόρων.

Το... βρώμικο κέρδος τους θα ξεπερνούσε τις 100 χιλιάδες ευρώ

Ενδεικτικό της οργάνωσης είναι το γεγονός ότι στην περιοχή είχαν διαμορφωθεί πρόχειρες υποδομές για διαμονή, άρδευση και επιτήρηση, με σκοπό την απρόσκοπτη καλλιέργεια χωρίς... εξωτερικές παρεμβολές.

Επιχείρηση με 30 και πλέον αστυνομικούς – Αποστολή σε «άβατο» βουνού

Περισσότεροι από 30 αστυνομικοί από Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία συμμετείχαν στη μεγάλη επιχείρηση εκρίζωσης της παράνομης φυτείας, σε μια τοποθεσία που χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά δυσπρόσιτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σημείο αναπτύσσεται σε τουλάχιστον δέκα επίπεδα με απότομες υψομετρικές διαφορές, φυσικά εμπόδια και άγρια βλάστηση, γεγονός που καθιστά αδύνατη ακόμη και την προσέγγιση ελικοπτέρου για τη μεταφορά των δένδρων.

Για τον λόγο αυτό, η φυσική παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων ήταν επιβεβλημένη. Παρά τις δυσκολίες, οι αστυνομικοί κατέβαλαν συντονισμένη προσπάθεια να ξεριζώσουν και να απομακρύνουν τα δενδρύλλια μέχρι να πέσει ο ήλιος, ενώ η επιχείρηση θα συνεχιστεί με το πρώτο φως αύριο το πρωί, ώστε να ολοκληρωθεί η πλήρης καταγραφή και περισυλλογή των φυτών.

Κακουργηματικές διώξεις – Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών με κατηγορίες που αφορούν καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος, για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει την τέλεση κακουργημάτων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών (καλλιέργεια, συγκομιδή, αποθήκευση φυτών κάνναβης, κατοχή κάνναβης με σκοπό την εμπορία), από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τυχόν διασυνδέσεις με άλλα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, εντός και εκτός Δυτικής Ελλάδας.

Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων προσώπων που διέφυγαν τη σύλληψη ή είχαν ρόλο στην οργάνωση της φυτείας, στην προμήθεια εξοπλισμού ή στη χρηματοδότηση της επιχείρησης.

Από άλλη υπόθεση... στο μεγάλο χτύπημα

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα έμπειρα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου φαίνεται πως είχαν βάλει στο στόχαστρο έναν εκ των συλληφθέντων στο πλαίσιο άλλης, παράλληλης υπόθεσης. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, τα στοιχεία που προέκυψαν άρχισαν να οδηγούν βήμα-βήμα τις αρχές προς την ορεινή Αιτωλοακαρνανία.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, η ομάδα της Ηλείας κινήθηκε μεθοδικά, έως ότου ήρθε η κατάλληλη στιγμή για το τελικό χτύπημα.

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η υπόθεση αυτή να «ξεκλειδώσει» και άλλη παλαιότερη, με εγκαταλελειμμένη φυτεία ναρκωτικών η οποία είχε εντοπιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα χωρίς όμως να έχουν ταυτοποιηθεί τότε οι δράστες.

Αποφασιστικότητα και επαγγελματισμός από την ΕΛ.ΑΣ.

Η επιχείρηση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει για ακόμη μία φορά τον υψηλό βαθμό επαγγελματισμού και αποτελεσματικότητας των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας. Με απόλυτο συντονισμό, διακριτικότητα και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων – τόσο ανθρώπινων όσο και τεχνολογικών – οι αστυνομικοί κατάφεραν να φέρουν εις πέρας μια δύσκολη και επικίνδυνη αποστολή, χωρίς να σημειωθεί το παραμικρό παρατράγουδο.

Πρόκειται για ένα ακόμα χτύπημα ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα, που στέλνει ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πως η αστυνομία δεν χαρίζεται σε κανέναν και είναι σε απόλυτη εγρήγορση.

Η επιτυχία αυτή πιστώνεται στην επιμονή, τη μεθοδικότητα και την αυταπάρνηση των αστυνομικών που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες αποκαλύψεις και διευρύνσεις του κυκλώματος.

