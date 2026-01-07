Δήμητρα Ματσούκα: «Αναγκάστηκα να μιλήσω, ήθελα να αποκατασταθεί η αλήθεια»

Στην εκπομπή Super Κατερίνα βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης η Δήμητρα Ματσούκα, έναν περίπου μήνα μετά τη σύλληψή της για παράνομη οδήγηση στο κέντρο της Αθήνας.

Η ηθοποιός ρωτήθηκε από την Κατερίνα Καινούργιου για το πολυσυζητημένο συμβάν, απαντώντας με ειλικρίνεια για την πράξη της, για την οποία είχε δηλώσει μετανιωμένη από την πρώτη στιγμή.

«Μίλησα με όλους, συνέπεσε εκείνη την ημέρα που έγινε το συμβάν να είχαμε μια προγραμματισμένη παράσταση για το Mega, για τους ανθρώπους που δουλεύουν στο Mega και ήταν πολλές κάμερες εκεί. Αλλιώς ίσως να μη μιλούσα παρά μόνο στον Πάνο τον Κατσαρίδη, που είναι φίλος και ήθελα λίγο να αποκατασταθεί η αλήθεια, γιατί αυτά που είχαν ειπωθεί απείχαν πολύ από την πραγματικότητα», σχολίασε αρχικά.

«Αλλά ναι, γενικά δε μου είναι ευχάριστο ακόμα και τώρα να μιλάω γι’ αυτό. Άσχετα αν το έκανα, αν αναγκάστηκα να το κάνω», παραδέχτηκε η ηθοποιός.

«Νομίζω ότι, όπως φαίνεται απ’ την ιστορία, μάλλον μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε, οι παραβάσεις είναι συχνές και πολλές. Αλλά ναι, εντάξει, καλό είναι να προσέχουμε», πρόσθεσε.

Η Δήμητρα Ματσούκα με την κινηματογραφική Κόμισσα της Φάμπρικας, Άννα Φόνσου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όσον αφορά στη σχέση της με τα ΜΜΕ, ξεκαθάρισε: «Όχι δεν είχα φοβία με τους δημοσιογράφους, είχα μια διάθεση να διαχωρίσω τη θέση μου. Ξέρεις, βλέπω τώρα να υπάρχει μια κατάσταση και με τα social που όλοι δίνουν συνεντεύξεις και όλοι παίρνουν συνεντεύξεις. Δηλαδή ο καθένας παίρνει μια συνέντευξη από τον οποιοδήποτε. Και αυτό υπήρχε σαν τάση πάντα, βεβαίως, αλλά ήτανε περιορισμένο στην τηλεόραση. Τώρα πια είναι παντού».

Η είδηση της σύλληψης της Δήμητρας Ματσούκα απασχόλησε έντονα την επικαιρότητα στα τέλη της περασμένη χρονιάς, καθώς η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές κατηγορίες που αφορούσαν τον νέο, αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της 20ης Νοεμβρίου 2025, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας σταμάτησαν το όχημά της στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Βουλιαγμένης, για έναν τυπικό έλεγχο. Οι αρχές διαπίστωσαν αρχικά πως η ηθοποιός κινούνταν με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο, καθώς το ραντάρ κατέγραψε 97 χλμ/ώρα σε σημείο όπου το όριο ήταν 50 χλμ/ώρα. Στη συνέχεια, η κατάσταση περιπλέχθηκε, καθώς το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε έδειξε συγκέντρωση αλκοόλ πάνω από το νόμιμο όριο.

Η Δήμητρα Ματσούκα έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το πιο επιβαρυντικό στοιχείο της υπόθεσης ήταν η κατάσταση των εγγράφων και του οχήματός της. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, η Ματσούκα δε διέθετε δίπλωμα οδήγησης, καθώς της είχε αφαιρεθεί τον προηγούμενο μήνα, ενώ το αυτοκίνητό της δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας. Οι πινακίδες είχαν αφαιρεθεί από τις αρχές λίγες ημέρες νωρίτερα, λόγω παράνομης στάθμευσης στην περιοχή του Κολωνακίου.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη και στις 2 Δεκεμβρίου 2025, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο την έκρινε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή.