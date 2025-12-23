Ξαφνική αποχώρηση από τη Δήμητρα Ματσούκα: «Δε μου έδωσε και χαρά»

Τα σχόλια της ηθοποιού για την επικίνδυνη οδήγηση

Οι δηλώσεις της Δήμητρας Ματσούκα/ Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Δήμητρα Ματσούκα έκανε την εμφάνισή της στο pre-Christmas party του Θεάτρου Παλλάς το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου, προσελκύοντας τα βλέμματα των φωτογράφων και των παρευρισκομένων.

Δήμητρα Ματσούκα: Οι πρώτες δηλώσεις της μετά τη δικαστική απόφαση

Αρχικά, η ηθοποιός στάθηκε μπροστά στις κάμερες και απάντησε για λίγα δευτερόλεπτα σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, όπου μεταξύ άλλων της ζήτησαν να κάνει έναν μίνι απολογισμό για τη χρονιά που φεύγει. 

«Κανένα παράπονο. Είμαι πολύ καλά. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους σας. Να είστε καλά», είπε με ένα χαμόγελο, κρατώντας χαμηλούς τόνους και δείχνοντας ότι προτιμά να μην σχολιάζει δημόσια προσωπικά ζητήματα.

Η Δήμητρα Ματσούκα αποχώρησε διακριτικά μετά από ερώτηση για τη σύλληψή της

Λίγο αργότερα, η ηθοποιός απομακρύνθηκε βιαστικά όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό με την παραβίαση του ΚΟΚ σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δε μου έδωσε και χαρά». 

Ένοχη η Δήμητρα Ματσούκα: Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή

Να σημειωθεί ότι για την υπόθεση της επικίνδυνης οδήγησης, στο δικαστήριο της είχε επιβληθεί ποινή οκτώ μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή, μια απόφαση που είχε απασχολήσει αρκετά τον Τύπο και το κοινό.

Παρά τη σύντομη αναφορά στο προσωπικό ζήτημα, η Δήμητρα Ματσούκα επικεντρώθηκε κυρίως στα επαγγελματικά της βήματα. Οι πρώτες εικόνες από τη νέα της σειρά στην ΕΡΤ, «Θάλασσες μας χώρισαν», δείχνουν την ηθοποιό σε δυναμικούς και συγκινητικούς ρόλους, δημιουργώντας μεγάλη προσμονή για την πρεμιέρα. 


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
BREAKFAST@STAR
