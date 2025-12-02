Ένοχη η Δήμητρα Ματσούκα: Ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή

Η ηθοποιός δεν εμφανίστηκε στη δίκη - Εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της

Ελλαδα
Καταδικάστηκε η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα για τις παραβιάσεις του ΚΟΚ / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα για τις σοβαρές παραβιάσεις του ΚΟΚ.

Δήμητρα Ματσούκα: «Είμαι αθώα. Πέρασα δύσκολες στιγμές»

Η γνωστή ηθοποιός, που δεν παρέστη στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της, κρίθηκε ένοχη για τρία αδικήματα: επικίνδυνη οδήγηση με δυνατότητα πρόκλησης κινδύνου σε άνθρωπο, κυκλοφορία οχήματος χωρίς πινακίδες και οδήγηση ενώ της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Επίσης, καλείται να καλύψει και δικαστικά έξοδα ύψους 200 ευρώ.

Στη σημερινή ακροαματική διαδικασία, ο δικηγόρος της ηθοποιού Αλέξης Στεφανάκης παρουσίασε το πρόστιμο που είχε επιβληθεί για παράνομη στάθμευση στο κέντρο της Αθήνας, γεγονός που είχε οδηγήσει στην αφαίρεση πινακίδων και διπλώματος, καθώς και την απόδειξη εξόφλησης του προστίμου.

Επιπλέον, κατέθεσε φωτογραφικό υλικό από το Google Maps, το οποίο έδειχνε ότι το σημείο όπου τη σταμάτησε η Τροχαία απέχει περίπου έξι λεπτά από την κατοικία της, υποστηρίζοντας ότι σκοπός της ήταν απλώς να μεταφέρει το αυτοκίνητο σπίτι της.

Ο συνήγορος επεσήμανε ακόμη ότι η ποσότητα αλκοόλ που ανιχνεύθηκε ήταν οριακά πάνω από το όριο, ενώ τόνισε την απουσία σαφούς νομοθετικής οδηγίας για το πώς πρέπει να ενεργεί κάποιος όταν του έχουν αφαιρεθεί δίπλωμα και πινακίδες λόγω παράνομης στάθμευσης.

Δήμητρα Ματσούκα: Οι παραβιάσεις που την οδήγησαν σε δίκη

Στις 19 Νοεμβρίου η ηθοποιός εντοπίστηκε από την Τροχαία στη λεωφόρο Βουλιαγμένης να κινείται με ταχύτητα πάνω από το επιτρεπτό όριο. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και χωρίς πινακίδες, ενώ το αλκοτέστ έδειξε τιμή μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη.

Η ίδια οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και την επόμενη ημέρα παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστικών αρχών. 

