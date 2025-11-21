Δήμητρα Ματσούκα: «Είμαι αθώα. Πέρασα δύσκολες στιγμές»

Λίγες ώρες μετά τη δικαστική της περιπέτεια, η Δήμητρα Ματσούκα βρέθηκε στο θέατρο και στην παράσταση «Η Κόμισσα της Φάμπρικας», στην οποία πρωταγωνιστεί και δεν αρνήθηκε να μιλήσει στην κάμερα για όσα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης με τη σύλληψή της στη Βουλιαγμένη.

«Δεν εγκλημάτησα. Δεν είμαι περήφανη γι’ αυτή την ανεπάρκειά μου, όσον αφορά σε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά την ίδια στιγμή δεν έχω κάνει κάτι, το οποίο είναι μη αναστρέψιμο. Δεν έχω προκαλέσει μία βλάβη», είπε η ηθοποιός στην εκπομπή Happy Day και πρόσθεσε:

«Πιστέψτε ότι τώρα αυτό είναι μια συζήτηση, την οποία μπήκα στη διαδικασία να την κάνω μόνο και μόνο για να αποκαταστήσω την αλήθεια και να γνωρίσει και ο κόσμος που με αφορά, δηλαδή οι συνεργάτες μου, οι άνθρωποι που με έχουν εμπιστευτεί σε αυτή την παράσταση, ότι τα πράγματα δεν ήταν αλόγιστα. Είχα μια ανθρώπινη βεβαίως αστοχία, αλλά μέχρι εκεί».

Όπως είπε η Δήμητρα Ματσούκα το δικαστήριο θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου κι εκεί θα μπορέσει να καταθέσει όλες τις αποδείξεις για όσα ισχυρίζεται. Ότι δηλαδή είχε πληρώσει την κλήση την επόμενη μέρα της αφαίρεσης των πινακίδων και δεν είχε προλάβει να πάρει πίσω το δίπλωμά της.

Εξήγησε επίσης ότι την κλήση την πήρε για παράνομη στάθμευση σε θέση κατοίκου στο Κέντρο γιατί δεν έβρισκε διαθέσιμο πάρκινγκ και θα καθυστερούσε στη δουλειά της.

«Πέρασα δύσκολες στιγμές. Πέρασα στιγμές που δεν είναι ευχάριστες, που ωχριούν στις δύσκολες στιγμές που μπορούν να περνάνε άλλοι άνθρωποι. Το διαχειρίστηκα με υπομονή και σωφροσύνη. Από εδώ και πέρα θα παίρνω ταξί», κατέληξε η ηθοποιός.

Μιλώντας, επίσης, στο Mega δήλωσε πως είναι αθώα και έξεφρασε τα παράπονά της για το πώς προβλήθηκε η υποθεσή της από τα μέσα.

«Είμαι αθώα. Αισθάνομαι πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον τρόπο που διαχειρίστηκε την υπόθεση η Τροχαία και το δικαστήριο. Είναι μια σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου. Δεν έχω παράπονο από την Τροχαία ή το Δικαστήριο, αλλά έχω παράπονο από τους δημοσιογράφους που έσπευσαν να πουν ότι ήμουν μεθυσμένη και ότι μου είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, όλα αυτά δεν ισχύουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε θύματα μιας συνθήκης που απαιτεί κλικαρίσματα και τηλεθέαση», δήλωσε.

Η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Δανάης στη Βουλιαγμένη, καθώς φέρεται να οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα, χωρίς να διαθέτει δίπλωμα, ενώ το όχημά της δεν έφερε και πινακίδες.

Μετά, μάλιστα, από αλκοτέστ αποδείχθηκε πως οδηγούσε και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο δικηγόρος της, Αλέξης Στεφανάκης μετά την αναβολή που πήρε η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα, δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«Αφέθηκε ελεύθερη η εντολέας μου, όπως αναμενόταν. Δεν μπορώ να σας πω για την δικογραφία. Δεν την ξέρω ούτε εγώ ο ίδιος καλά, καθότι ήμουν στη Θήβα από χθες το πρωί. Από αυτά, τα οποία η ίδια μου είπε, βλέπουμε ότι ήταν μια συγκυρία τυχαίων συνθηκών, όπου την οδήγησαν σε αυτή τη μορφής σύλληψη. Το επόμενο διάστημα θα μαζέψουμε τα απαραίτητα έγγραφα, τα οποία ήδη υπάρχουν, όπως μου δήλωσε η ίδια. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες μέχρι τις 2/12 που έχει οριστεί η επόμενη δικάσιμη, θα έχουμε όλα τα έγγραφα στα χέρια μας για να αποδείξουμε την αθωότητα της.

Θεωρώ ότι είχε μια παράνομη στάθμευση, η οποία έγινε την Κυριακή 16/10. Της αφαιρέθηκε η άδεια κυκλοφορίας, την είχε πληρώσει, πήγαινε για να την πάρει… Πάντα μιλάμε για τη Δήμητρα, μιλάμε για έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι μιας εξαιρετικής ποιότητας. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα είναι και πάρα πολύ φίλη μου. Θεωρώ ότι όλη αυτή η περιπέτεια, θα τελειώσει τις επόμενες μέρες. Από εκεί και πέρα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε και όλους τους ανθρώπους της Αστυνομίας, οι οποίοι της συμπεριφέρθηκαν με απόλυτη ευγένεια, με απόλυτη καλοσύνη και θεωρώ ότι έκαναν τη δουλειά τους.

Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι αφέθηκε ελεύθερη και το ό,τι το σημαντικό είναι να εξετάζουμε πάντα αν έχουμε τροχαίο ατύχημα, αν έχουν χτυπήσει άνθρωποι, αν έχουν γίνει καραμπόλες με αυτοκίνητα. Ευτυχώς σε όλες αυτά, στη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν έχουμε τίποτα από όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και δόξα το Θεό, όλα είναι καλά. Έχει όλα τα στοιχεία, κατά τη δήλωσή της σε μένα και τις επόμενες μέρες θα αποδείξουμε και την απόλυτη αθωότητα της.

Ακόμα και το όριο του αλκοόλ, πρέπει να σας ομολογήσω, για να μη διαχέεται στη δημοσιότητα, είναι ελάχιστα πάνω από το όριο. Είναι δηλαδή αστεία η ποσότητα. Και θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας. Μιλάμε για μια υπόθεση όπου δεν υπάρχει σύγκρουση και δεν έχουμε τραυματισμό».