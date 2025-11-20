Συνελήφθη η Ματσούκα: Έτρεχε, είχε πιει, δεν είχε δίπλωμα, ούτε πινακίδες

Τη σταμάτησαν για έλεγχο στη Βουλιαγμένης - Θα περάσει από αυτόφωρο

Συνελήφθη η Δήμητρα Ματσούκα για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ - Βίντεο ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης η Δήμητρα Ματσούκα, η οποία οδηγούσε χωρίς δίπλωμα οδήγησης και πέρασε το βράδυ στο αυτόφωρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ τη σταμάτησαν σε μπλόκο στην περιοχή της Βουλιαγμένης, καθώς έτρεχε πάνω από το προβλεπόμενο όριο. 

Αλκοτέστ μιας χρήσης: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ για οδική ασφάλεια!

Δήμητρα Ματσούκα 1

Συγκεκριμένα το ραντάρ την εντόπισε να κινείται στην οδό Αθηνάς με 97 χλμ./ώρα, ενώ το ανώτατο όριο είναι 50χλμ./ώρα. Κατά τον έλεγχο όμως διαπιστώθηκε πως η Δήμητρα Ματσούκα οδηγούσε και χωρίς δίπλωμα, καθώς της είχε αφαιρεθεί στις αρχές Οκτωβρίου για παράνομη στάθμευση. Παράλληλα της είχαν αφαιρεθεί και οι πινακίδες κυκλοφορίας. 

Δήμητρα Ματσούκα: O Πέτρος Κόκκαλης και οι γονείς της στην πρεμιέρα της

Πέτρος Κόκκαλης Δήμητρα Ματσούκα

Τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα για την ηθοποιό όταν οι αστυνομικοί την υπέβαλαν σε αλκοτέστ και διαπίστωσαν ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Η μέτρηση έδειξε 0,38 mg αλκοόλ ανά λίτρο αίματος με το όριο να είναι στα 0,25 mg ανά λίτρο αίματος. 

Δήμητρα Ματσούκα 2

Οι αστυνομικοί πρόσηγαγαν τη Δήμητρα Ματσούκα στο Α’ Τμήμα Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και συνελήφθη. 

Η γνωστή ηθοποιός αναμένεται να οδηγηθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ώστε να περάσει από τη Σήμανση και από εκεί θα μεταφερθεί στον Εισαγγελέα. 

