Συνελήφθη η Ματσούκα: Έτρεχε, είχε πιει, δεν είχε δίπλωμα, ούτε πινακίδες

Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης η Δήμητρα Ματσούκα, η οποία οδηγούσε χωρίς δίπλωμα οδήγησης και πέρασε το βράδυ στο αυτόφωρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ τη σταμάτησαν σε μπλόκο στην περιοχή της Βουλιαγμένης, καθώς έτρεχε πάνω από το προβλεπόμενο όριο.

Συγκεκριμένα το ραντάρ την εντόπισε να κινείται στην οδό Αθηνάς με 97 χλμ./ώρα, ενώ το ανώτατο όριο είναι 50χλμ./ώρα. Κατά τον έλεγχο όμως διαπιστώθηκε πως η Δήμητρα Ματσούκα οδηγούσε και χωρίς δίπλωμα, καθώς της είχε αφαιρεθεί στις αρχές Οκτωβρίου για παράνομη στάθμευση. Παράλληλα της είχαν αφαιρεθεί και οι πινακίδες κυκλοφορίας.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα για την ηθοποιό όταν οι αστυνομικοί την υπέβαλαν σε αλκοτέστ και διαπίστωσαν ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Η μέτρηση έδειξε 0,38 mg αλκοόλ ανά λίτρο αίματος με το όριο να είναι στα 0,25 mg ανά λίτρο αίματος.

Οι αστυνομικοί πρόσηγαγαν τη Δήμητρα Ματσούκα στο Α’ Τμήμα Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και συνελήφθη.

Η γνωστή ηθοποιός αναμένεται να οδηγηθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ώστε να περάσει από τη Σήμανση και από εκεί θα μεταφερθεί στον Εισαγγελέα.