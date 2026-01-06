Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»

Η παρουσιάστρια δε θα αποχαιρετίσει καν... τους τηλεθεατές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.01.26 , 15:26 Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της
06.01.26 , 15:08 Κραν-Μοντανά: «Κανένας έλεγχος ασφαλείας δεν πραγματοποιήθηκε στο κλαμπ»
06.01.26 , 14:48 Η Συνταγή της ημέρας: Φτιάχνουμε λαχταριστά σπιτικά πεϊνιρλί
06.01.26 , 14:34 Άση Μπήλιου: Ποια ζώδια θα αντιμετωπίσουν απρόοπτα σήμερα
06.01.26 , 13:41 Καιρός - Κολυδάς: Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία
06.01.26 , 13:38 Χιου Τζάκμαν: Ερωτευμένος στην Κόστα Ρίκα... και δεν το κρύβει!
06.01.26 , 13:13 Σέρρες: Νεκρός 17χρονος μετά από καβγά για μια κοπέλα
06.01.26 , 13:08 Μιχάλης Μητρούσης για το τροχαίο ατύχημα: «Δε με νοιάζει η συγγνώμη του»
06.01.26 , 12:39 Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
06.01.26 , 12:34 Γεώργιος Μπαμπινιώτης: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο καθηγητής Γλωσσολογίας
06.01.26 , 12:09 Θεοφάνια στον Αγ. Διονύσιο στο Κολωνάκι και στον Πειραιά
06.01.26 , 11:55 Μάρα Ζαχαρέα: «Πρώτη φορά θα μείνουμε μόνοι μας στο σπίτι με τον Θόδωρο»
06.01.26 , 11:26 Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή: Απών από την avant premiere ο Αλέξανδρος Ρήγας
06.01.26 , 11:06 Hyundai: Έρχεται το μεγαλύτερο ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας
06.01.26 , 10:39 Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο Χαλκιδικής: Οι «Ροζ Πάνθηρες» και η λεία 580.000
Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Μπέττυ Μαγγίρα για επεμβάσεις: «Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι»
Χιόνια στην Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθας
Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»
Επίδομα «χειμώνα» 600 ευρώ από ΟΠΕΚΑ: Ποιοι και πώς μπορούν να το λάβουν
Στο Παρά Πέντε: Συγκινεί ο Πατρίκιος Κωστής για τον Γεράσιμο Μιχελή
Γιώργος Παπαδάκης:Σε 4 ημέρες ξεκινούσαν τα γυρίσματα της νέας εκπομπής του
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το πρόωρο τέλος για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη«Πρωινό Σαββατοκύριακο», επιβεβαιώθηκε.

Ελένη Τσολάκη: Η πρωινή βόλτα με την 8 μηνών κόρη της

Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»

Την αποκάλυψη είχε κάνει μέσα από το ρεπορτάζ του ο Γιώργος Σκρομπόλας, λέγοντας ότι: «Είχαμε πει ότι ο ANT1 θα αξιολογήσει συνολικά το ψυχαγωγικό πρόγραμμά του στα τέλη του Δεκέμβρη. Για τη συγκεκριμένη εκπομπή πήρε αυτή την απόφαση και η Ελένη Τσολάκη συναντήθηκε με στέλεχος του σταθμού και συζήτησαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους στο συγκεκριμένο πρότζεκτ, αλλά όχι την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους, γενικά. Δηλαδή, η Ελένη Τσολάκη παραμένει στο σταθμό και υπάρχει το ενδεχόμενο να τη δούμε κάπου αλλού. Ανάμεσα στα όσα συζητήθηκαν, ήταν και η πρόταση να παρουσιάσει το "Κάτι ψήνεται", αλλά εκείνη το αρνήθηκε».

Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή: Απών από την avant premiere ο Αλέξανδρος Ρήγας

Όπως σχολιάστηκε στο Breakfast@star, ο ΑΝΤ1 θα αξιολογούσε έως τέλη Δεκεμβρίου συνολικά το πρόγραμμά τους, σε ό,τι αφορά τα νούμερα τηλεθεάσης, συγκριτικά με άλλες χρονιές και οι πληροφορίες λένε ότι δεν ήταν ευχαριστημένοι από το συνολικό αποτέλεσμα της εκπομπής, παρόλες τις αλλαγές που έγιναν στο ενδιάμεσο, με αποτέλεσμα να πάρουν την απόφαση για το πρόωρο τέλος της.

Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»

Όσον αφορά στο γεγονός ότι οι συντελεστές της ομάδας της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» δε θα βγουν ζωντανά να αποχαιρετίσουν το τηλεοπτικό τους κοινό, ο Ετεοκλής Παύλου σχολίασε ότι: «Αυτό που δεν μπορώ να ερμηνεύσω και είναι αυτό που μου δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, είναι ότι δεν αφήνεις μία παρουσιάστρια, στην ουσία, να αποχαιρετίσει το κοινό. Δηλαδή, αυτό, είναι ένα άλλο μήνυμα, που έχει άλλη ερμηνεία. Δεν έχει να κάνει μόνο ότι μία εκπομπή σταματάει. Με βάζει σε σκέψεις για τους λόγους για τους οποίους σταματάει, για το τι συνθήκες υπάρχουν, το τι μπορεί να έχει συμβεί backstage πίσω απ' όλα αυτό, γνώριζε ή όχι η Ελένη Τσολάκη για το τέλος της εκπομπής της..;»

Υπενθυμίζουμε, ότι ο Γιώργος Σκρομπόλας στο ρεπορτάζ του ανέφερε επίσης, σε ό,τι αφορά το μέλλον της εκπομπής ότι: «Υπάρχει η εναλλακτική της Κατερίνας Καραβάτου, η οποία έχει αφήσει ικανοποιημένο το κανάλι και σκεφτόταν να την αξιοποιήσει. Το επικρατέστερο σενάριο είναι μέσα στις πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου να παρουσιάσει μια ζωντανή εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ούτε τη ζώνη, ούτε το πρόγραμμα που θα αναλάβει η Κατερίνα Καραβάτου. Ξέρουμε, όμως, ότι η Κατερίνα Καραβάτου δεν ήθελε να συνδεθεί με οποιαδήποτε εξέλιξη που αφορούσε την Ελένη Τσολάκη».

Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»

Όπως σχολίασε ο δημοσιογράφος Αλέξης Μίχας στην κάμερα του Breakfast@star πάνω σε αυτό το θέμα, είπε: «Είναι πολύ δυσάρεστο αυτό, να διακόπτονται εκπομπές μέσω της τηλεοπτικής περιόδου. Δεν θα σου πω ότι είναι κάτι το οποίο δεν περίμενα, και δεν το λέω βάσει ρεπορτάζ, το λέω βάσει των πληροφοριών που κυκλοφορούσαν πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες και βάσει των ποσοστών τηλεθέασης, γιατί ο ΑΝΤ1 έκανε τρεις διαδοχικές αλλαγές στην πρωινή ζώνη του σαββατοκύριακου, προφανώς ο σταθμός περίμενε καλύτερα αποτελέσματα, σε μία δύσκολη χρονιά για το κανάλι του Αμαρουσίου».

Και πρόσθεσε λέγοντας ότι: «Πιστεύω ότι έχει μελετηθεί η απόφαση αυτή από τον σταθμό εδώ και αρκετές εβδομάδες, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί και επίσημα. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι κεραυνός εν αιθρία».

Δείτε το Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ
 |
ΠΡΩΙΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top