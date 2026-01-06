Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»

Το πρόωρο τέλος για την εκπομπή της Ελένης Τσολάκη, «Πρωινό Σαββατοκύριακο», επιβεβαιώθηκε.

Την αποκάλυψη είχε κάνει μέσα από το ρεπορτάζ του ο Γιώργος Σκρομπόλας, λέγοντας ότι: «Είχαμε πει ότι ο ANT1 θα αξιολογήσει συνολικά το ψυχαγωγικό πρόγραμμά του στα τέλη του Δεκέμβρη. Για τη συγκεκριμένη εκπομπή πήρε αυτή την απόφαση και η Ελένη Τσολάκη συναντήθηκε με στέλεχος του σταθμού και συζήτησαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους στο συγκεκριμένο πρότζεκτ, αλλά όχι την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους, γενικά. Δηλαδή, η Ελένη Τσολάκη παραμένει στο σταθμό και υπάρχει το ενδεχόμενο να τη δούμε κάπου αλλού. Ανάμεσα στα όσα συζητήθηκαν, ήταν και η πρόταση να παρουσιάσει το "Κάτι ψήνεται", αλλά εκείνη το αρνήθηκε».

Όπως σχολιάστηκε στο Breakfast@star, ο ΑΝΤ1 θα αξιολογούσε έως τέλη Δεκεμβρίου συνολικά το πρόγραμμά τους, σε ό,τι αφορά τα νούμερα τηλεθεάσης, συγκριτικά με άλλες χρονιές και οι πληροφορίες λένε ότι δεν ήταν ευχαριστημένοι από το συνολικό αποτέλεσμα της εκπομπής, παρόλες τις αλλαγές που έγιναν στο ενδιάμεσο, με αποτέλεσμα να πάρουν την απόφαση για το πρόωρο τέλος της.

Όσον αφορά στο γεγονός ότι οι συντελεστές της ομάδας της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» δε θα βγουν ζωντανά να αποχαιρετίσουν το τηλεοπτικό τους κοινό, ο Ετεοκλής Παύλου σχολίασε ότι: «Αυτό που δεν μπορώ να ερμηνεύσω και είναι αυτό που μου δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, είναι ότι δεν αφήνεις μία παρουσιάστρια, στην ουσία, να αποχαιρετίσει το κοινό. Δηλαδή, αυτό, είναι ένα άλλο μήνυμα, που έχει άλλη ερμηνεία. Δεν έχει να κάνει μόνο ότι μία εκπομπή σταματάει. Με βάζει σε σκέψεις για τους λόγους για τους οποίους σταματάει, για το τι συνθήκες υπάρχουν, το τι μπορεί να έχει συμβεί backstage πίσω απ' όλα αυτό, γνώριζε ή όχι η Ελένη Τσολάκη για το τέλος της εκπομπής της..;»

Υπενθυμίζουμε, ότι ο Γιώργος Σκρομπόλας στο ρεπορτάζ του ανέφερε επίσης, σε ό,τι αφορά το μέλλον της εκπομπής ότι: «Υπάρχει η εναλλακτική της Κατερίνας Καραβάτου, η οποία έχει αφήσει ικανοποιημένο το κανάλι και σκεφτόταν να την αξιοποιήσει. Το επικρατέστερο σενάριο είναι μέσα στις πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου να παρουσιάσει μια ζωντανή εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ούτε τη ζώνη, ούτε το πρόγραμμα που θα αναλάβει η Κατερίνα Καραβάτου. Ξέρουμε, όμως, ότι η Κατερίνα Καραβάτου δεν ήθελε να συνδεθεί με οποιαδήποτε εξέλιξη που αφορούσε την Ελένη Τσολάκη».

Όπως σχολίασε ο δημοσιογράφος Αλέξης Μίχας στην κάμερα του Breakfast@star πάνω σε αυτό το θέμα, είπε: «Είναι πολύ δυσάρεστο αυτό, να διακόπτονται εκπομπές μέσω της τηλεοπτικής περιόδου. Δεν θα σου πω ότι είναι κάτι το οποίο δεν περίμενα, και δεν το λέω βάσει ρεπορτάζ, το λέω βάσει των πληροφοριών που κυκλοφορούσαν πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες και βάσει των ποσοστών τηλεθέασης, γιατί ο ΑΝΤ1 έκανε τρεις διαδοχικές αλλαγές στην πρωινή ζώνη του σαββατοκύριακου, προφανώς ο σταθμός περίμενε καλύτερα αποτελέσματα, σε μία δύσκολη χρονιά για το κανάλι του Αμαρουσίου».

Και πρόσθεσε λέγοντας ότι: «Πιστεύω ότι έχει μελετηθεί η απόφαση αυτή από τον σταθμό εδώ και αρκετές εβδομάδες, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί και επίσημα. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι κεραυνός εν αιθρία».

Δείτε το Breakfast@star