Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή: Απών από την avant premiere ο Αλέξανδρος Ρήγας

Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα της κινηματογραφικής ταινίας

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο

Η κινηματογραφική ταινία «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις μωρή», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρήγα, ετοιμάζεται να προβληθεί στους κινηματογράφους από την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

«Στο Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή; είχα το ρόλο που έκανε η Ελένη Ράντου»

Το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η avant premiere της ταινίας σε κινηματογράφο της Κηφισιάς, στην οποία  έδωσαν το «παρών» οι τέσσερις πρωταγωνίστριες οι οποίες ενσαρκώνουν τους θρυλικούς ρόλους. Οι Βασιλική Ανδρίτσου, Παναγιώτα Βλαντή, Μαρία Λεκάκη και Λένα Ουζουνίδου εμφανίστηκαν στην πρεμιέρα χαμογελαστές, δηλώνοντας ότι περιμένουν με ανυπομονυσία την πρώτη προβολής της ταινίας.

Σημαντική απουσία από την avant premiere ήταν εκείνη του Αλέξανδρου Ρήγα, σκηνοθέτη του «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις μωρή», ο οποίος έλειπε λόγω υποχρεώσεων.

Ο Αλέξανδρος Ρήγας, σκηνοθέτης της κινηματογρφαικής ταινίας «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή» απουσίαζε από την avant premiere της ταινίας

Βασιλική Ανδρίτσου: Όσα Είπε Για Το Τι Ψυχή Θα Παραδώσεις

Όπως δήλωσε στην κάμερα του Breakfast@star η Παναγιώτα Βλαντή: «Η Δευτέρα είναι μία δύσκολη μέρα, υπάρχουν πρόβες, υπάρχουν παραστάσεις, και εμένα δεν ήρθαν αρκετοί φίλοι μου. είμαστε εδώ εμείς, τον αγαπάμε πολύ, η μία με την άλλη στηρίζουμε την ταινία».

Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή: Απών από την avant premiere ο Αλέξανδρος Ρήγας

Ενώ σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το εάν θα τον ήθελαν δίπλα του για να τις στηρίξει και αυτός με τη σειρά του, η Βασιλική Ανδρίτσου πήρε το λόγο και είπε: «Δε χρειάζεται να είναι εδώ για να μας στηρίξει. Αφού ο άνθρωπος δεν μπορεί, έχει πρόβα». 

Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή: Απών από την avant premiere ο Αλέξανδρος Ρήγας

Με τη σειρά του, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης σχολίασε για την απουσία του Αλέξανδρου Ρήγα, δημιουργού και σκηνοθέτη της ταινίας ότι: «Α, παιδιά, οι καλλιτέχνες έχουν τους δικούς τους ρυθμούς, και κάτι ξέρει ο Αλέξανδρος, φυλάει τα νώτα του, ξέρει τι κάνει. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που χρειάζονται οι καλλιτέχνες τον χώρο και τον χρόνο τους. Είμαι απόλυτα σύμφωνος με αυτή του την απόφαση».

Η τοποθέτηση του Αλέξανδρου Ρήγα, όπως σχολιάστηκε στο Breakfast@star ήταν ότι δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην πρεμιέρα λόγω κάποιων υποχρεώσεων με κάποιες πρόβες που είχε να κάνει.

Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή: Απών από την avant premiere ο Αλέξανδρος Ρήγας

Όπως σχολίασε από την πλευρά της η Μαίρη Αργυριάδου: «Βρισκόμαστε στο τελείωμα των γιορτών. Κάνεις επίσημη πρεμιέρα σε μία πολυαναμενόμενη ταινία, την κάνεις Δευτέρα πριν από τα Φώτα;»

Ενώ ο Ετεοκλής Παύλου πρόσθεσε ότι: « Οι πρωταγωνίστριες της σειράς φαίνεται να εκφράζουν ένα παράπονο και μία στήριξη στον Αλέξανδρο Ρήγα. Δηλαδή, είναι φανερό, και από τις πρωταγωνίστριες που μιλούν, ότι υπάρχει θέμα μεταξύ των ηθοποιών που στηρίζουν τον Αλέξανδρο Ρήγα και της παραγωγής που διοργάνωσε μία πρεμιέρα που οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν να ετοιμαστούν».  

Όπως αποκάλυψε στη συνέχεια η Μαίρη Αργυριάδου: «Να πούμε κάτι που ίσως ο κόσμος δεν γνωρίζει. Υπάρχουν κάποιες οικονομικές διαφορές μετάξυ του δημιουργού της ταινίας και των ηθοποιών, με την παραγωγή. Γι' αυτό και υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις στα γυρίσματα και κάποιες αναβολές της προβολής της ταινίας, τα οποία δυσαρέστησαν τον Αλέξανδρο Ρήγα όλο αυτό το διάστημα».

Οι πρωταγωνίστριες της κινηματογραφικής ταινίας «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις μωρή»: Παναγιώτα Βλαντή, Βασιλική Ανδρίτσου, Μαρία Λεκάκη και Λένα Ουζουνίδου / Φωτογραφία: NDP

Να σημειώσουμε, ότι στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας έδωσαν το «παρών» αρκετοί συνάδελφοι και ηθοποιοί, οι οποίοι είτε συμμετείχαν στην ταινία είτε θέλησαν να στηρίξουν τις πρωταγωνίστριες. Ανάμεσά τους ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, η Παρθένα Χοροζίδου, η Σοφία Παυλίδου, Τραιάνα Ανανία, Κατερίνα Μισιχρόνη αλλά και οι Γιάννης Λάτσιος, Δέσποινα Καμπούρη και Βασιλική Μιλλούση.

Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή: Απών από την avant premiere ο Αλέξανδρος Ρήγας

«Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή»: Λίγα λόγια για την ταινία

Τέσσερις γυναίκες- η Αλέκα, η Πόπη, η Φωτεινή και η Ντοντό-, οι οποίες μοιράζονται ένα τραυματικό παιδικό παρελθόν, ξανασυναντιούνται ύστερα από χρόνια για να κλείσουν έναν κύκλο που έχει μείνει ανοιχτός. Όταν ήταν μικρές, κακοποιήθηκαν από τον Γεράσιμο Μαντά, διευθυντή του ορφανοτροφείου όπου μεγάλωσαν. Τώρα, ενήλικες πια, αποφασίζουν να τηρήσουν την υπόσχεση που είχαν δώσει: Να πάρουν την εκδίκησή τους. Όμως τίποτα δεν πάει όπως το είχαν σχεδιάσει.

Το οργανωμένο σχέδιο που είχαν στο μυαλό τους μετατρέπεται σε έναν καταιγισμό κωμικοτραγικών περιστατικών, παρεξηγήσεων και απρόβλεπτων αποτυχιών. Ανάμεσα στο σκοτάδι της μνήμης και στη φάρσα της πραγματικότητας, οι τέσσερις γυναίκες προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για δικαίωση και στις ανθρώπινες αδυναμίες τους.

Με μαύρο χιούμορ, ένταση και στιγμές βαθιάς συναισθηματικής φόρτισης, το «Τι Ψυχή Θα Παραδώσεις, Μωρή; Πρώτο Μέρος» εγκαινιάζει την κινηματογραφική εποχή μιας εμβληματικής ιστορίας αυτοδικίας που θα κορυφωθεί στο «Δεύτερο Μέρος».

Δείτε το Breakfast@star

 

