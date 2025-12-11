Ελένη Τσολάκη: Η πρωινή βόλτα με την 8 μηνών κόρη της

Οι φωτογραφίες από τη νέα βόλτα με την μπέμπα της

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Ελένης Τσολάκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελένη Τσολάκη μοιράστηκε φωτογραφίες από τη νέα βόλτα με την κορούλα της. 

Ελένη Τσολάκη: Η κορούλα της έγινε 8 μηνών - Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες

Το πρωί της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου η παρουσιάστρια του ANT1 πόσταρε στο instagram νέα στιγμιότυπα σχολιάζοντας: «Να ξυπνάω και να ´μαι μαζί σου».

Σε συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, η παρουσιάστρια από τη Θεσσαλονίκη είχε μιλήσει για τη μητρότητα περιγράφοντας την πρώτη στιγμή που κράτησε στην αγκαλιά της την κόρη της.

Η ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη

«Δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που ένιωσα, όταν έπιασα για πρώτη φορά στα χέρια μου την κόρη μου. Ένιωσα ότι ολοκληρώθηκα ως προσωπικότητα με τη μικρή μου», είχε εξομολογηθεί.

Τσολάκη: Με την κόρη της αγκαλιά μπροστά από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Πριν από λίγες ημέρες η Ελένη Τσολάκη δημοσίευσε φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο, αφού η κόρη της συμπλήρωσε τους 8 μήνες ζωής.

Ελένη Τσολάκη: Η πρωινή βόλτα με την 8 μηνών κόρη της

«Πριν 8 μήνες τέτοια ώρα θα ερχόσουν να γεμίσεις τις ζωές μας με αγάπη κ ευλογία!!! Πριν 8 μήνες μου έκανες το πιο σπουδαίο κ μεγάλο δώρο στη ζωή…Μ´ έκανες μανούλα αστέρι μου!!!Είναι γιορτή κάθε μέρα η ζωή μαζί σου!!!! Σ´ευχαριστώ», έγραψε η Ελένη Τσολάκη στην ανάρτησή της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ
