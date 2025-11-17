Τσολάκη: Με την κόρη της αγκαλιά μπροστά από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Η διακόσμηση του σπιτιού της παρουσιάστριας

17.11.25 , 21:45 Τσολάκη: Με την κόρη της αγκαλιά μπροστά από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο
Η εξομολόγηση της Ελένης Τσολάκη για τη νέα καθημερινότητα/ The 2Night Show
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η περίοδος των Χριστουγέννων φαίνεται πως έχει ξεκινήσει νωρίτερα φέτος για πολλούς celebrities, οι οποίοι έχουν ήδη στολίσει τα σπίτια τους και μοιράζονται τις γιορτινές τους στιγμές με τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Ελένη Τσολάκη, που μπήκε σε χριστουγεννιάτικη διάθεση από νωρίς, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το στολισμένο της δέντρο παρέα με την 8 μηνών κόρη της.

Ελένη Τσολάκη: «Με τον Παύλο είμαστε μαζί 10 χρόνια. Άλλαξε η ζωή μας»

Η γνωστή παρουσιάστρια βιώνει έναν από τους πιο όμορφους και τρυφερούς χειμώνες της ζωής της, καθώς πριν από οχτώ μήνες έγινε για πρώτη φορά μητέρα. Αυτές οι γιορτές έχουν για εκείνη έναν ιδιαίτερο, σχεδόν μαγικό χαρακτήρα, αφού θα είναι οι πρώτες που θα περάσει παρέα με το μωρό της και η πρώτη φορά που θα αλλάξουν χρόνο αγκαλιά.

Το απόγευμα της Δευτέρας, η Ελένη Τσολάκη δημοσίευσε μια συγκινητική φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στην εικόνα τη βλέπουμε να ποζάρει χαμογελαστή, κρατώντας τρυφερά την κόρη της στην αγκαλιά της, μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο που έχουν στολίσει στο σπίτι τους.

Το δέντρο είναι διακοσμημένο σε γήινες αποχρώσεις, με χρυσές και μπεζ λεπτομέρειες, επιλογές που –όπως φαίνεται– επέλεξε η παρουσιάστρια ώστε να ταιριάζουν αρμονικά με τη διακόσμηση του σπιτιού και να δημιουργούν μια ζεστή, γιορτινή ατμόσφαιρα. Η εικόνα αποπνέει οικογενειακή θαλπωρή, ζεστασιά και χαρά, ενώ η μικρή πρωταγωνιστεί ως το «αστέρι» του σπιτιού.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η Ελένη Τσολάκη έγραψε ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη και ευγνωμοσύνη: «Φέτος το δέντρο μας δεν χρειάζεται αστέρι! Το κρατάω στην αγκαλιά μου. Μόνο ευγνωμοσύνη. Καλά μας Χριστούγεννα!»

 Η ανάρτησή της γέμισε αμέσως με σχόλια από φίλους και followers, που της ευχήθηκαν καλά Χριστούγεννα και δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για αυτή τη νέα, τόσο όμορφη φάση της ζωής της. Πολλοί μάλιστα σχολίασαν πόσο ταιριαστή είναι η επιλογή της να στολίσει φέτος πιο νωρίς, αφού πρόκειται για την πρώτη τους γιορτή ως οικογένεια.

Η Ελένη Τσολάκη φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της νέας καθημερινότητας, δείχνοντας πόσο έχει αλλάξει η ζωή και η προτεραιότητές της από την έλευση της μικρής. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
