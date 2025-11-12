Ελένη Τσολάκη: «Με τον Παύλο είμαστε μαζί 10 χρόνια. Άλλαξε η ζωή μας»

Η Ελένη Τσολάκη λίγους μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της, μίλησε για τη νέα της καθημερινότητα ως μαμά, τη σχέση της με τον σύζυγό της Παύλο Πετρουλάκη και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή τους ο ερχομός του μωρού ή πιο συγκεκριμένα της μπέμπας τους.

Η παρουσιάστρια με ένα πλατύ χαμόγελο εξομολογήθηκε στην εκπομπή The 2Night Show: «Πριν γίνω μαμά, δεν είχα καμία σχέση με το σπορ, δεν τα έβλεπα τα μωρά. Τώρα τα παρατηρώ, το TikTok μου έχει γεμίσει μωρά. Το θέλαμε πάρα πολύ με τον άντρα μου και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τελικά ήρθε στη ζωή μας».

Η στιγμή που κράτησε για πρώτη φορά αγκαλιά την κόρη της ήταν, όπως είπε, η πιο δυνατή της ζωής της: «Δεν μπορώ να περιγράψω αυτό που ένιωσα. Όταν έπιασα για πρώτη φορά στα χέρια μου την κόρη μου, ένιωσα ότι ολοκληρώθηκα ως προσωπικότητα.»

«Με τον Παύλο είμαστε μαζί 10 χρόνια. Άλλαξε η ζωή μας»

Η παρουσιάστρια μίλησε και για τον γάμο της, αποκαλύπτοντας πως η σχέση της με τον Παύλο Πετρουλάκη που πλέον μετρά δέκα ολόκληρα χρόνια.

Ελένη Τσολάκη με τον σύζυγό της Παύλο Πετρουλάκη, σε παλαιότερη δημόσια εμφάνιση

«Με τον Παύλο είμαστε μαζί 10 χρόνια. Δεν κατάλαβα πώς πέρασαν. Μετά τον ερχομό του παιδιού, αλλάζει η ζωή του ζευγαριού. Υπάρχει περισσότερη ηρεμία, αλλά και νέες φοβίες. Για παράδειγμα, είχα ξεπεράσει τον φόβο του αεροπλάνου και τώρα πάλι δεν μπορώ να μπω.»

«Η Τρούφα δεν έχει δεχθεί ακόμα το παιδί»

Η Ελένη αποκάλυψε με χιούμορ πως η σκυλίτσα της, η αγαπημένη Τρούφα, δεν έχει προσαρμοστεί ακόμη στη νέα κατάσταση: «Δέχθηκε το παιδί χάλια. Της έστειλα από το μαιευτήριο το φορμάκι της μικρής κι ακόμα δεν έχει πιάσει τίποτα. Όταν η μικρή κινείται, η Τρούφα εξαφανίζεται. Ο γιατρός μου είπε ότι θέλει έναν χρόνο προσαρμογής. Ελπίζω κάποια στιγμή να συμφιλιωθούν.»

Η Ελένη Τσολάκη, πιο ευτυχισμένη από ποτέ, απολαμβάνει τη νέα της ζωή ως μαμά, σύζυγος και γυναίκα.

