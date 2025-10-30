Ελένη Τσολάκη: Η αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της έχει... γαλλικό αέρα!

Υιοθέτησε ένα από τα πιο hot hair trends της χρονιάς

Με... αέρα γαλλικό εμφανίστηκε η Ελένη Τσολάκη στο νέο της Instagram story. Η παρουσιάστρια έκανε μία αλλαγή στα μαλλιά της και είναι άκρως εντυπωσιακή.

Τσολάκη: «Με κάλεσαν αργά το βράδυ και μου είπαν πως τράκαρε ο άντρας μου»

Όπως μας έδειξε, υιοθέτησε ένα από τα πιο hot hair trends της χρονιάς — τα curtain bangs! Πρόκειται για εκείνες τις αέρινες, μακριές φράντζες που ανοίγουν χαλαρά δεξιά και αριστερά του προσώπου, δημιουργώντας ένα φυσικό lifting effect που δίνει νεανικό «αέρα».

Τα curtain bangs είναι ιδανικά για γυναίκες που θέλουν να ανανεώσουν το hairlook τους χωρίς να προχωρήσουν σε δραστική αλλαγή στο μήκος των μαλλιών. 

Εκτός από τα φραντζάκια, η παρουσιάστρια επέλεξε να κάνει κι ένα ελαφρύ φιλάρισμα που ξεκινά ακριβώς κάτω από τα αφτιά, με layers που χαρίζουν κίνηση και όγκο.

Δες το νέο hairlook της:

τσολακη

