Τσολάκη: «Με κάλεσαν αργά το βράδυ και μου είπαν πως τράκαρε ο άντρας μου»

«Αυτό έγινε πριν από δύο χρόνια» είπε η παρουσιάστρια

H Ελένη Τσολάκη αποκάλυψε το πρωί της Κυριακής 12 Οκτωβρίου στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» ότι βρέθηκε αντιμέτωπη με απόπειρα τηλεφωνικής απάτης με σενάριο τροχαίου. Το γνωστό κόλπο που συχνά στοχεύει ηλικιωμένους.

Ελένη Τσολάκη: Η φωτογραφία & το μήνυμα μετά την περιπέτεια της υγείας της
 

«Αυτό έγινε πριν από δύο χρόνια. Ήταν 11 το βράδυ και χτυπάει το σταθερό. Μου είπαν τράκαρε ο άντρας σου, ήταν μια φωνή τρεμάμενη, πάρα πολύ αγχωμένη, που προσπαθεί εκείνη τη στιγμή να σε πιάσει εξαπίνης και να σε κοροϊδέψει. Εγώ το έκλεισα γιατί εκείνο το διάστημα έπαιζε πολύ αυτό το θέμα. Σκέφτηκα όμως πόσος κόσμος μπορεί να την έχει πατήσει έτσι. Το μήνυμα είναι να μην απαντάτε σε αυτά τα τηλέφωνα και να μην ακολουθείτε καμία οδηγία», εξομολογήθηκε.

Η Ελένη Τσολάκη τόνισε το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε σε εγρήγορση, καθώς τέτοιου είδους τηλεφωνήματα βασίζονται στο να πιάσουν κάποιον απροετοίμαστο και να «τσιμπήσει» στα λόγια τους, ώστε να ακολουθήσει τις οδηγίες τους και να του αποσπάσου χρήματα.

