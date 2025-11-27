Σαλαμίνα: «Τρόμαξα και άρχισα να τη χτυπάω» - H ομολογία της 46χρονης

Νέα στοιχεία συνεχίζουν να αποκαλύπτονται γύρω από την υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα, με δράστη τη νύφη της, η οποία ομολόγησε την πράξη της. Αν και η ίδια επιμένει ότι βασικό κίνητρο ήταν η ληστεία λόγω του εθισμού της στον τζόγο, οι έρευνες των αρχών παραμένουν ανοιχτές.

Η 46χρονη φαίνεται να περιέγραψε στην απολογία της μια ζωή γεμάτη δυσκολίες, λέγοντας ότι μετά από χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών να κάνει παιδί, οδηγήθηκε στον τζόγο. «Δεν έχω δικαιολογία γι’ αυτό που έκανα», ανέφερε μεταξύ άλλων σύμφωνα με το Mega, εξηγώντας πως, παρότι έχασε χρήματα που είχαν μαζευτεί για να επιστραφούν στη 75χρονη, δεν έβλεπε άλλο τρόπο για να τα καλύψει.

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω και εγώ γιατί το έκανα αυτό το κακό. Είναι το θέατρο του παραλόγου. Θα σας τα εξηγήσω όμως όλα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος πονεμένος. Έχω περάσει πολλά στη ζωή μου. Προσπαθούσα για χρόνια να κάνω παιδί. Έχω κάνει και εξωσωματικές, αλλά δεν τα κατάφερα. Είχα πολλές αποβολές. Μετά από τις αποβολές μου, το έριξα στον τζόγο για να ξεχαστώ. Δεν ήταν όμως αυτός ο λόγος που έκανα αυτό το κακό. Ό,τι και να σας πω, δεν έχω δικαιολογία. Το ξέρω, αλλά θέλω να με ακούσετε και να με καταλάβετε».

Η 46χρονη που ομολόγησε ότι σκότωσε την πεθερά της / Φωτογραφία Eurokinissi (Κώστας Τζούμας)

Σαλαμίνα: «Δεν είχα σκοπό να τη σκοτώσω»

Στην κατάθεσή της περιέγραψε ότι ξεκίνησε τα ξημερώματα με σκοπό να αφαιρέσει τα χρήματα που γνώριζε ότι η πεθερά της είχε στο σπίτι. Φόρεσε σκούρα ρούχα, μάσκα full face και γάντια, απενεργοποίησε κάμερα στο σπίτι της πριν φύγει για να μην καταγραφεί και στάθμευσε κοντά στο σπίτι της ηλικιωμένης.

Αφού δίστασε για περίπου 20 λεπτά στο αυτοκίνητο, μπήκε τελικά στην αυλή, έσπασε το τζάμι και εισέβαλε στο σπίτι με ένα μικρό εργαλείο που χρησιμοποίησε για να θρυμματίσει το παράθυρο. Όπως είπε, η πεθερά της την είδε, αλλά δεν την αναγνώρισε λόγω της κουκούλας.

Ενώ έψαχνε το σπίτι, δεν κατάφερε να εντοπίσει τα χρήματα. Τότε, πλησίασε την 75χρονη και τη ρώτησε πού τα είχε κρυμμένα. «Δεν είχα σκοπό να τη σκοτώσω», υποστήριξε. Ωστόσο, φοβήθηκε πως η ηλικιωμένη είχε καταλάβει ποια ήταν και έχασε τον έλεγχο. Με τη σειρά, τη χτύπησε με ένα γυάλινο μπουκάλι και στη συνέχεια με μαχαίρι, προκαλώντας τον θάνατό της.

«Εκείνη την ημέρα τα ξημερώματα αποφάσισα να πάω στο σπίτι της πεθεράς μου. Ήξερα ότι η πεθερά μου έχει κάποια λεφτά στο σπίτι της για ώρα ανάγκης. Επειδή φοβόμασταν να τα έχει εκεί η πεθερά μου, κάποια στιγμή τα είχε πάρει ο άντρας μου για να τα φυλάει στο σπίτι μας και να μην είναι στο σπίτι της μάνας του. Αυτά τα λεφτά όμως χάθηκαν. Δεν τα πήρα εγώ. Από ό,τι καταλάβαμε με τον άντρα μου, τα πήραν κάποιοι φίλοι των παιδιών. Τα παιδιά αυτά είναι δύο αγόρια που έχει ο άντρας μου από προηγούμενο γάμο και μένουμε όλοι μαζί στο σπίτι μας που ήρθατε και μας βρήκατε. Έτσι λοιπόν αναγκαστήκαμε να τα επιστρέψουμε στην πεθερά μου, γιατί από το δικό μας σπίτι χάθηκαν, οπότε δικό μας ήταν το φταίξιμο», ανέφερε στην ομολογία της.

«Είχαμε επιστρέψει στην πεθερά μου κάποιο ποσό, 8.000 € για την ακρίβεια, αλλά έπρεπε να της δώσουμε και τα υπόλοιπα. Όλο το ποσό ήταν γύρω στις 10.000 €. Τον τελευταίο μήνα όμως η πεθερά μου μας πίεζε να της δώσουμε και τα υπόλοιπα. Είχαμε μαζέψει ακόμη 1.100€ για να της δώσουμε, αλλά τα είχα παίξει στον τζόγο. Ο άντρας μου δεν το ήξερε. Εγώ δεν δουλεύω κι ο άντρας μου για να μας ζήσει κάνει δύο δουλειές. Σκέφτηκα λοιπόν να πάω να της πάρω τα λεφτά που είχε κρυμμένα στο σπίτι της, αυτά που της είχαμε δώσει εμείς δηλαδή και μετά να τα δώσω στον άντρα μου και εκείνος να της τα δώσει ως τα υπόλοιπα που της χρωστούσαμε. Δεν είχα άλλο τρόπο να βρω χρήματα».

«Δεν ήμουν σίγουρη τι πάω να κάνω. Δεν ήξερα πώς να το κάνω. Σκεφτόμουν τι ακριβώς να κάνω για να φανεί σαν κανονική ληστεία, ότι μπήκαν δηλαδή άγνωστοι. Δεν ήθελα να την σκοτώσω. Μόνο να πάρω τα λεφτά ήθελα. Αφού λοιπόν το σκέφτηκα και το πήρα απόφαση, πήγα στο σπίτι της πεθεράς μου. Πήγα στο πίσω μέρος του σπιτιού, πήδηξα τον φράχτη και έσπασα το τζάμι για να μπω. Το τζάμι το έσπασα με ένα κόκκινο εργαλείο, σαν σφυρί που πάμε τζάμια. Δεν θυμάμαι από πού το πήρα αυτό. Αφού έσπασα το τζάμι μπήκα μέσα. Η πεθερά μου με είδε, αλλά φορούσα κουκούλα όπως σας είπα. Φορούσα και γάντια. Είχα βρει ένα ζευγάρι παλιά γάντια του άντρα μου, που ήταν μικρά και τα φόρεσα. Έψαξα για τα λεφτά, αλλά δεν τα βρήκα. Δεν ήθελα να την σκοτώσω την πεθερά μου. Αφού δεν έβρισκα τα λεφτά την πλησίασα και την ρώτησα πού είναι. Δεν ήθελα κάτι άλλο. Να φανταστείτε κάτι κοσμήματα που είχε μέσα στην ντουλάπα και τα βρήκα, δεν τα πήρα».

«Δεν με ενδιέφερε ο εαυτός μου. Την οικογένειά μου ήθελα να βοηθήσω. Αυτή μου απάντησε ότι δεν είχε μέσα στο σπίτι λεφτά, αλλά τότε φοβήθηκα ότι με κατάλαβε. Ότι κατάλαβε δηλαδή πως ήμουν εγώ αυτή που μπήκε στο σπίτι της. Τρόμαξα και άρχισα να τη χτυπάω. Την χτύπησα στο κεφάλι με ένα γυάλινο μπουκάλι που βρήκα στο δωμάτιό της. Εκείνη είχε ένα μαχαίρι δίπλα της. Τρόμαξα όταν το είδα. Πήγα στην κουζίνα και βρήκα ένα άλλο μαχαίρι και άρχισα να την χτυπάω με αυτό, γιατί φοβήθηκα ότι πλέον ήταν σίγουρη για εμένα. Δεν θυμάμαι πόσες φορές την χτύπησα. Προσπαθώ να το βγάλω από το μυαλό μου. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν ήθελα να το κάνω και δεν ξέρω γιατί το έκανα».

Σαλαμίνα: Η διαφυγή και η προσπάθεια συγκάλυψης

Μετά τη δολοφονία, βγήκε πάλι από το σπασμένο παράθυρο, γύρισε στο αυτοκίνητό της και κατευθύνθηκε στο σπίτι της. Εκεί, φρόντισε να πλύνει ρούχα, μάσκα και γάντια για να εξαφανίσει τυχόν ίχνη, ενώ το εργαλείο που χρησιμοποίησε το πέταξε την επόμενη ημέρα. Όπως είπε, στη συνέχεια απευθύνθηκε σε ψυχίατρο λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε.

«Αφού δεν βρήκα τα λεφτά και σιγουρεύτηκα ότι η πεθερά μου ‘έφυγε’ από τη ζωή, βγήκα από το σπίτι από το παράθυρο που μπήκα, πήδηξα τον φράχτη και πήγα προς το αμάξι. Για να γυρίσω στο αμάξι μου, πέρασα από τον δρόμο μπροστά από την εξωτερική είσοδο του σπιτιού. Θέλω να σας πω ότι δεν πείραξα τις κάμερες του σπιτιού της πεθεράς μου. Ήξερα ότι είχε κάμερες, αλλά φορούσα μάσκα και πίστευα ότι δεν θα με καταλάβει κανείς. Τα γάντια, την κουκούλα και τα ρούχα μου, τα έπλυνα μόλις γύρισα στο σπίτι, στο μπάνιο του σπιτιού και την επόμενη μέρα τα πέταξα σε κάδο σκουπιδιών. Το σφυρί που έσπασα το τζάμι το έβαλα μέσα σε μία σακούλα και το πέταξα κι αυτό την επόμενη μέρα. Το αυτοκίνητο από τότε δεν το έπλυνα. Μετά από όλα αυτά, πήγα σε ψυχίατρο και πλέον παίρνω φάρμακα. Ο γιατρός μου είπε ότι έπρεπε να είχα πάει νωρίτερα, μετά τις αποβολές μου. Εκείνο το βράδυ δεν είχα πάρει φάρμακα. Σας ξαναλέω, δεν ξέρω γιατί το έκανα. Έχω μετανιώσει για όλα. Ζητώ και πάλι συγνώμη, το οποίο ξέρω ότι δεν είναι αρκετό».

Σαλαμίνα: Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις

Σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης είναι οι αντιφάσεις που εντοπίστηκαν τόσο στις δικές της καταθέσεις όσο και σε αυτές του συζύγου της.

Στην πρώτη της κατάθεση, η 46χρονη είπε πως αγνοούσε εντελώς την ύπαρξη χρημάτων στο σπίτι της 75χρονης, λέγοντας μάλιστα ότι «έμαθε σήμερα» για τα 6.000-8.000 ευρώ. Ωστόσο, στην ομολογία της παραδέχεται ότι όχι μόνο γνώριζε για τις οικονομίες της ηλικιωμένης, αλλά ότι μέρος των χρημάτων είχαν περάσει από το σπίτι της οικογένειας, πριν επιστραφούν.

Παράλληλα, ο σύζυγός της είχε δηλώσει στις αρχές πως δεν ήξερε ότι η μητέρα του κρατούσε χρήματα στο σπίτι – κάτι που πλέον αντικρούεται από τα λεγόμενα της κατηγορούμενης.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο και κάθε αντίφαση, στο πλαίσιο της προσπάθειας να διαλευκανθούν πλήρως τα κίνητρα και οι συνθήκες της δολοφονίας.