First Dates: Πώς αντέδρασε ο Γιώργος όταν είδε τη Μυρτώ;

Ένα ακόμη διασκεδαστικό επεισόδιο του First Dates παρακολουθήσαμε απόψε, Πέμπτη 27/11 στο Star με τον Γιώργο και τη Μυρτώ να κάθονται στο τραπέζι του πρώτου τους ραντεβού αναζητώντας τον έρωτα – ή έστω έναν άνθρωπο με τον οποίο να ταιριάζουν. Από την πρώτη στιγμή, η αμηχανία, το φλερτ και οι ατάκες που «έγραψαν» δεν έλειψαν.

Η πρώτη γνωριμία – «Ακριβώς ο τύπος γυναίκας που μ’ αρέσει»

Ο Γιώργος εμφανίστηκε ενθουσιασμένος μόλις είδε τη Μυρτώ: «Πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση… Ακριβώς ο τύπος γυναίκας που μ’ αρέσει», είπε με έναν αυθορμητισμό που έλιωσε τον πάγο από το πρώτο λεπτό.

Δες το First Dates

Η Μυρτώ, με τα χαρακτηριστικά μοβ μαλλιά της, κέρδισε αμέσως τις εντυπώσεις και… έγινε θέμα συζήτησης, όταν Tάσος ο μπάρμαν «αποθέωσε» το χρώμα της φτιάχνοντας κοκτέιλ που ταίριαζε με αυτό.

Η κουβέντα ανάμεσα σε Γιώργο και Μυρτώ δεν άργησε να πάει στη μουσική. Η Μυρτώ αποκάλυψε ότι ακούει metal και πολλά άλλα είδη μουσικής, ενώ ο Γιώργος είπε ότι ακούει «από όλα», δίνοντας ένα πρώτο κοινό σημείο – έστω και με χιουμοριστική διάθεση.

Ο Γιώργος μίλησε για τη δουλειά του ως βοηθός διαιτολόγου, αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν ήταν «ένα παχουλό αγοράκι 1,60 ύψος και 90 κιλά». Επίσης, είπε ότι κάνει δυναμικό τρίαθλο, κάτι που η Μυρτώ αντιμετώπισε με… επιφυλακτικότητα ως προς τον «πειθαρχημένο lifestyle» των gym lovers.

Παρόλα αυτά, ο Γιώργος έσπευσε να την καθησυχάσει: «Αν βγούμε για μπέργκερ, θα φάμε μπέργκερ!»

Καταχρήσεις, ξενύχτια και… κατοικίδια

Η κουβέντα έφτασε και στις καταχρήσεις και τα ξενύχτια. Η Μυρτώ παραδέχτηκε ότι της αρέσουν τα ξενύχτια και οι καταχρήσεις. Ο Γιώργος είπε ότι «πού και πού» κάνει κι αυτός τις καταχρήσεις του – αλλά εκεί «κάπως το έχασε», όπως σχολίασε.

Όμως εκεί που πραγματικά βρήκαν κοινό έδαφος ήταν στην αγάπη για τα ζώα. Ο Γιώργος αποκάλυψε ότι έχει και γατάκια και σκυλάκια, που μάλιστα τα πάνε «πολύ καλά μεταξύ τους». Η Μυρτώ ενθουσιάστηκε:

«Αυτό σημαίνει ότι έχεις κάνει καλή δουλειά… γενικά θετικό ότι αγαπάει τα ζωάκια».

Οικογένεια και παιδιά

Όταν η κουβέντα πήγε στα παιδιά, ο Γιώργος είπε ότι είναι «ανοιχτός σε όλα» ανάλογα με το πώς θα πάει μια σχέση.

Η Μυρτώ, με το γνωστό της χιούμορ, απάντησε: «Δώσ’ μου λίγο να φύγω από απέναντί σου!»

Τελικά, ανέφερε πως δεν είδε πάνω του «την έντονη προσωπικότητα» που περίμενε από έναν γατογονέα, αφήνοντας μικρό μυστήριο για το τι θα αποφασίσει στο τέλος.