Δανάη Μπάρκα: Οι νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Μαδρίτη

Δείτε ένα από τα βίντεο που πόσταρε η Δανάη Μπάρκα

Η Δανάη Μπάρκα απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης στις διακοπές που κάνει ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τώρα που έχει περισσότερο χρόνο, μιας και φέτος που δεν τη βλέπουμε κάπου τηλεοπτικά, η παρουσιάστρια και ηθοποιός δε σταματάει να ταξιδεύει.

Αυτήν τη φορά, επέλεξε να περάσει μερικές μέρες στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Μαδρίτη. Όπως ήταν αναμενόμενο, δημοσίευσε στιγμές από τις διακοπές με την παρέα της στο δημοφιλές προφίλ της στο Instagram.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Το βράδυ της Πέμπτης 27/11 πόσταρε νέες ενσταντανέ από τις διακοπές στη Μαδρίτη όπου επισκέφθηκε πολλά κι ενδιαφέροντα μέρη. Ανάμεσά τους και το Μουσείο της Βασίλισσας Σοφίας, όπου είδε και τη διάσημη Γκερνίκα του Πάμπλο Πικάσο.

«Από τη Μαδρίτη με αγάπη» σχολίασε, ενώ το χαμόγελο ήταν ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της Δανάης Μπάρκα.