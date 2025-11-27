Δανάη Μπάρκα: Οι νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Μαδρίτη

Η Δανάη Μπάρκα απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης στις διακοπές που κάνει ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τώρα που έχει περισσότερο χρόνο, μιας και φέτος που δεν τη βλέπουμε κάπου τηλεοπτικά, η παρουσιάστρια και ηθοποιός δε σταματάει να ταξιδεύει.
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Αυτήν τη φορά, επέλεξε να περάσει μερικές μέρες στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Μαδρίτη. Όπως ήταν αναμενόμενο, δημοσίευσε στιγμές από τις διακοπές με την παρέα της στο δημοφιλές προφίλ της στο Instagram.
Το βράδυ της Πέμπτης 27/11 πόσταρε νέες ενσταντανέ από τις διακοπές στη Μαδρίτη όπου επισκέφθηκε πολλά κι ενδιαφέροντα μέρη. Ανάμεσά τους και το Μουσείο της Βασίλισσας Σοφίας, όπου είδε και τη διάσημη Γκερνίκα του Πάμπλο Πικάσο.
Βίκυ Σταυροπούλου: Τα τρυφερά λόγια για τα γενέθλια της Δανάης Μπάρκα
«Από τη Μαδρίτη με αγάπη» σχολίασε, ενώ το χαμόγελο ήταν ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της Δανάης Μπάρκα.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.