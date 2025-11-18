Βίκυ Σταυροπούλου: Τα τρυφερά λόγια για τα γενέθλια της Δανάης Μπάρκα

Το πιο ωραίο δώρο έκανε η Βίκυ Σταυροπούλου στην κόρη της, Δανάη Μπάρκα.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια έχει σήμερα γενέθλια κι αρκετοί από τους followers της, τής έστειλαν «Χρόνια Πολλά» κι ευχές για τη σημερινή ημέρα. Ωστόσο, η Βίκυ Σταυροπούλου, θέλησε να τις στείλει τις πιο τρυφερές ευχές, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Χρόνια πολλά καρδούλα μου!!!

Για εμένα, όλα λάμπουν στα φωτεινά σου μάτια!!

Να είσα υγιής, να είναι ολάνθιστος ο κήπος της καρδιάς σου, να συνεχίσεις να βουλιάζεις τις ασχήμιες της καθημερινότητας , να μας γεμίζεις αγάπη, δύναμη και αισιοδοξία!!!

Θα είμαι πάντα ευγνώμων που υπάρχεις, και πάντα δίπλα σου,να σε αγαπώ και να σε θαυμάζω για την αλήθεια σου, την τόλμη σου, τη στήριξη και την δοτικότητα σου!!!

Να χαίρεσαι και να σε χαιρόμαστε, ψυχή μου», έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός στην ανάρτηση, η οποία συνοδεύεται από βίντεο όπου τραγουδάει η κόρη της.

Η ανάρτηση της Βίκυς Σταυροπούλου

Σε πρόσφατες σχετικά δηλώσεις, η Βίκυ Σταυροπούλου είχε πει για την κόρη της που σήμερα γίνεται 33 ετών: «Είμαι περήφανη για τη Δανάη, όχι για το τι κάνει πάνω στη σκηνή, αλλά για το πώς είναι σαν άνθρωπος. Αρχικά γι’ αυτό είμαι περήφανη. Τώρα φούσκωσα λίγο παραπάνω από υπερηφάνεια, γιατί είδες ότι λειτούργησε πολύ ωραία!».