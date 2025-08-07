Δανάη Μπάρκα: «Προτού πεθάνω να παντρευτείς» Η συμβουλή της γιαγιάς Τούλας

Το βίντεο κι η τρυφερή αφιέρωση της ηθοποιού και παρουσιάστριας

07.08.25 , 22:00 Δανάη Μπάρκα: «Προτού πεθάνω να παντρευτείς» Η συμβουλή της γιαγιάς Τούλας
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Δανάη Μπάρκα με τη γιαγιά της, κυρία Τούλα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

H Δανάη Μπάρκα, δεν έχει κρύψει ποτέ τη βαθιά της αγάπη κι ευγνωμοσύνη για τη γιαγιά της, κυρία Τούλα. 

Δανάη Μπάρκα: Η κυριακάτικη... απαγωγή που έκανε στη γιαγιά της, Τούλα

Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια, η γυναίκα αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή της, καθώς τη μεγάλωσε και στάθηκε αληθινός βράχος στο πλευρό της μητέρας της, Βίκυς Σταυροπούλου.

Δανάη Μπάρκα: «Προτού πεθάνω να παντρευτείς» Η συμβουλή της γιαγιάς Τούλας

Η σχέση μεταξύ εγγονής και γιαγιάς είναι ιδιαίτερα στενή κι αυτό φαίνεται και από τις συχνές επισκέψεις της ηθοποιού και παρουσιάστριας.

Δεν είναι λίγες οι φορές που η κυρία Τούλα έχει κάνει την έκπληξη στους τηλεθεατές της εκπομπής Πάμε Δανάη! με την παρουσία της σε διάφορες χιουμοριστικές ενότητες, αποδεικνύοντας πόσο μεγάλη είναι η αγάπη που έχουν. 

Δανάη Μπάρκα: Δείτε τη να τραγουδάει Μερκούρη αγκαλιά με τη γιαγιά της

Μια τέτοια τρυφερή στιγμή καταγράφηκε και σήμερα, Πέμπτη 7 Αυγούστου. Η Δανάη Μπάρκα επισκέφθηκε για άλλη μια φορά τη γιαγιά της και μοιράστηκε ένα συγκινητικό βίντεο με τους followers της στο Instagram.

Στο βίντεο, η γιαγιά Τούλα, με έκδηλη τη χαρά στο πρόσωπό της, τραγουδάει το κλασικό κομμάτι Είσαι η ζωή μου, αφιερώνοντας τους στίχους στην πολυαγαπημένη της εγγονή.

Δανάη Μπάρκα: «Προτού πεθάνω να παντρευτείς» Η συμβουλή της γιαγιάς Τούλας

«Προτού πεθάνω να παντρευτείς ε!», ακούμε την κυρία Τούλα να λέει στην εγγονή της, με εκείνη να σχολιάζει στην ανάρτησή της: «Η καρδιά μου όλη είναι αυτή». Όσον αφορά στο σχόλιο για τον γάμο, η Δανάη έγραψε: «Αλίμονο».

