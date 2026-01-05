Πέγκυ Ζήνα & Γιώργος Λύρας: Επέτειος γνωριμίας - Τα πόσα χρόνια «κλείνουν»;

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε αγκαλιασμένο μπροστά σε μια τούρτα γενεθλίων

05.01.26 , 22:35 Πέγκυ Ζήνα & Γιώργος Λύρας: Επέτειος γνωριμίας - Τα πόσα χρόνια «κλείνουν»;
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε δηλώσεις της Πέγκυς Ζήνα στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τριάντα χρόνια κοινής πορείας συμπλήρωσαν η Πέγκυ Ζήνα κι ο Γιώργος Λύρας, με το ζευγάρι να γιορτάζει τη σημαντική αυτή επέτειο.

Πέγκυ Ζήνα: Η εξομολόγηση για τον Γιώργο Λύρα κι ο ρόλος της Ζωής Λάσκαρη

Η τραγουδίστρια κι ο σύζυγός της που είναι και μάνατζέρ της, δημοσίευσαν στους λογαριασμούς που διατηρούν στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, ενώ μπροστά τους βρίσκεται μια τούρτα γενεθλίων. «Πέγκυ, Γιώργος, 30 χρόνια μαζί», αναγραφόταν πάνω σε αυτή.

Πέγκυ Ζήνα & Γιώργος Λύρας: Επέτειος γνωριμίας - Τα πόσα χρόνια «κλείνουν»;

«Μυστικό. Σ' αγαπάω για πάντα. Χρόνια μας πολλά αγαπούλα μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Πέγκυ Ζήνα, ενώ με τη σειρά του, ο Γιώργος Λύρας εξομολογήθηκε: «Για πάντα μαζί με το μικρό μου». 

Πέγκυ Ζήνα για την προσωπική της ζωή: «Δεν είχα παρελθόν. Είχα φλερτ αλλά…»

Η ανάρτηση της Πέγκυς Ζήνα

Το ζευγάρι γνωρίστηκε όταν η τραγουδίστρια ήταν αρκετά νεαρή σε ηλικία. Η ίδια έχει δηλώσει ότι η απώλεια του πατέρα της σε νεαρή ηλικία την οδήγησε υποσυνείδητα στο να αναζητήσει έναν σύντροφο μεγαλύτερό της, που να της προσφέρει ασφάλεια και προστασία.

Πέγκυ Ζήνα: «Η κόρη μου δεν ξέρω αν τραγουδάει, γιατί τραγουδάει τραπ»

Μετά από περίπου 11 χρόνια σχέσης, παντρεύτηκαν στις 10 Ιουνίου 2007 στο Τρίκορφο Φωκίδας, σε έναν γάμο που απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης.

Πέγκυ Ζήνα & Γιώργος Λύρας: Επέτειος γνωριμίας - Τα πόσα χρόνια «κλείνουν»;

Η ευτυχία τους ολοκληρώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2011, με τη γέννηση της κόρης τους, Ηλέκτρας. Τον Οκτώβριο του 2025, η Ηλέκτρα έκλεισε τα 14 της χρόνια.

ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΡΑΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
