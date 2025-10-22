Πέγκυ Ζήνα: «Η κόρη μου δεν ξέρω αν τραγουδάει, γιατί τραγουδάει τραπ»

«Καταπέλτης» για συναδέλφους της που κουνάνε το δάχτυλο σε ανερχόμενους

Ακούστε το άρθρο

Η Πέγκυ Ζήνα, που κάθε Τετάρτη και Σάββατο ξεσηκώνει το κοινό της Αθήνας στο Mezzo, παρέα με τον Αναστάσιο Ράμμο, παραχώρησε μια χειμαρρώδη συνέντευξη στην κάμερα του Breakfast@Star και στη δημοσιογράφο Μαίρη Αργυριάδου. 

Πέγκυ Ζήνα: Η εξομολόγηση για τον Γιώργο Λύρα κι ο ρόλος της Ζωής Λάσκαρη

Έχοντας συμπληρώσει τρεις δεκαετίες στον χώρο της μουσικής, η Πέγκυ Ζήνα εξακολουθεί να πιστεύει πως η δουλειά του τραγουδιστή δεν είναι αξιοκρατική.

Η Πέγκυ Ζήνα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Breakfast@Star 

Η Πέγκυ Ζήνα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Breakfast@Star 

«Μεγαλώνοντας δεν ήθελα να γίνω τραγουδίστρια, το ξέρουμε αυτό. Κάποιοι επέλεξαν να γίνω τραγουδίστρια. Μου βρήκαν κάτι τραγούδια και δεν μ' άρεσαν. Αργότερα βρήκα εγώ αυτά που μ' άρεσαν. Μάλλον δεν ήθελα επειδή η μαμά μου, που ήταν πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, δεν είχε αυτά που έπρεπε να έχει. Δηλαδή δεν είχε την επιτυχία και με φρέναρε, γιατί τη θεωρούσα μία δουλειά μη αξιοκρατική

Μετά από τόσα χρόνια που βρίσκομαι στο χώρο γύρω στα 30, θα σου πω ότι πάλι τη θεωρώ μία δουλειά που δεν είναι αξιοκρατική. Απλώς μπορώ και πολεμάω μέσα σ' αυτό και δεν αφήνομαι. Δεν μπορεί κανένας να μου σηκώσει το δαχτυλάκι και να μου πει «Ε, τώρα εσύ με αυτά που έκανες δεν μπορείς να κάνεις τα άλλα». Δεν μπορώ. Γελάω πάρα πολύ με αυτούς τους ανθρώπους. Λυπάμαι που κακομεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο. Και ειδικά κάποιοι συνάδελφοι, ευτυχώς πολύ λίγοι, παλιοί, που σηκώνουν το δαχτυλάκι και λένε για διαχωρισμούς, ένας χώρος, άλλος χώρος, δεν αφήνουν τα παιδιά να ζήσουν την επιτυχία τους. Άστο ρε παιδιά να το χαρεί το παιδί. Άστο και μη σε νοιάζει τι θα γίνει στο μέλλον. Κοίτα το δικό σου το μέλλον που δεν είναι ίδιο με το παρελθόν σου.

Στη συνέχεια η τραγουδίστρια μίλησε για τη σχέση με την κόρη της, Ηλέκτρα, που απέκτησε με τον Γιώργο Λύτρα και αποκάλυψε τα ακούσματά της.

Πέγκυ Ζήνα: Η κόρη της έγινε 14 ετών!

Η Πέγκυ Ζήνα με την κόρη της και τον σύζυγό της, Γιώργο Λύτρα

Η Πέγκυ Ζήνα με την κόρη της και τον σύζυγό της, Γιώργο Λύτρα

«Η σχέση μας είναι καλή. Έχουμε τις κόντρες μας. Tώρα πια το έχω πιάσει λίγο και της λέω "αγάπη μου τι ωραίο είναι αυτό που φοράς;" και το βγάζει. Όταν δεν μ' αρέσει κάτι θα της πω τι ωραίο είναι αυτό που φοράς. Κάνω το αντίθετο. Τώρα ευτυχώς πρωί είναι στο σχολείο, δεν θα μ' ακούσει», παραδέχτηκε με αρκετή δόση χιούμορ η ερμηνεύτρια, η οποία προσπαθεί να διαχειριστεί το δύσκολο κομμάτι της εφηβείας της μονάκριβης κόρης της. 

«Πού θες να ξέρω αν τραγουδάει, αφού αυτά που τραγουδάει είναι τραπ. Η τραπ δεν χρειάζεται να τραγουδάς για να τραγουδήσεις. Άμα μιλάς, καμιά φορά μιλάς και μελωδικά. Τα λέει, τέλος πάντων, αυτή είναι η μουσική της εποχής. Είναι σημεία των καιρών αυτά. Δεν τρέχει τίποτα. Η κάθε γενιά έχει τα δικά της», πρόσθεσε στο ίδιο ύφος η Πέγκυ Ζήνα για το αν η 14χρονη κόρη της έχει κληρονομήσει τα γονίδια της μαμάς της στο τραγούδι.  

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

