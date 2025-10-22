Cash or Trash: Vintage αφίσα της Μελίνας Μερκούρη... ανοίγει τα πορτοφόλια!

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25 στo Star!

Σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Μαρία, αν κι είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών, βρήκε τον χρόνο αλλά και το σωστό αντικείμενο, για να έρθει στην αγαπημένη της εκπομπή, το Cash Or Trash! Η πωλήτρια, έχοντας λάβει μια εξαιρετικά καλή εκτίμηση από τον Θάνο Λούδο, μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών με αυτοπεποίθηση για να παρουσιάσει τα δύο όμορφα φωτιστικά ασιατικού χαρακτήρα. Η μοναδική εμπειρία της δημοπρασίας θα μείνει αξέχαστη στη Μαρία!

Ο Αργύρης είναι πλέον γνώριμος στο τηλεοπτικό κοινό του Cash Or Trash και σταθερός θαυμαστής της Δέσποινας Μοιραράκη και των αγοραστών. Το ζευγάρι των αντικειμένων που παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης θα μπορούσε άνετα να βρίσκεται σε έναν βασιλικό τύμβο ή να παρουσιάζεται ως έκθεμα σε κάποιο μουσείο. Η έρευνα κι η εκτίμηση του Θάνου Λούδου αποσαφηνίζουν απόλυτα την κατάσταση και την εξέλιξη της δημοπρασίας.

Το κατάστημα της Πέννυς στη Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζεται ως ο «παράδεισος του χειροποίητου». Μια ακόμα ξεχωριστή αφίσα ταινίας παρουσιάζεται στο δωμάτιο των αγοραστών του Cash or Trash, που μας ταξιδεύει σε ασπρόμαυρες μνήμες μιας άλλης εποχής. Η λέξη «πάθος» χαρακτήριζε την αγαπημένη πρωταγωνίστρια, που απεικονίζεται και με ανάλογο ίδιο πάθος οι αγοραστές διεκδικούν το αντικείμενο!

Η Δέσποινα Μοιραράκη στην παρουσίαση του Cash or Trash για 5η σεζόν!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες… κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash γίνεται... παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας. Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

