Μπαλάκια του τένις με την υπογραφές Ναδάλ - Τζόκοβιτς στο Cash or Trash!

Συμμαχία τριών αγοραστών για την απόκτησή τους

20.10.25 , 18:30 Μπαλάκια του τένις με την υπογραφές Ναδάλ - Τζόκοβιτς στο Cash or Trash!
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιάννης έφερε στο Cash or Trash αντικείμενα με τεράστια μεταπωλητική αξία! 

Η Νόνη Δούνια έφερε έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό πίνακα στο Cash or Trash!

Ως φωτογράφος ο Γιάννης, είχε την τύχη να συναντήσει μεγάλες προσωπικότητες από τον χώρο του θεάματος και του αθλητισμού. Ο ίδιος παρουσίασε στην εκπομπή δύο μπαλάκια του τένις, με τις υπογραφές του Ράφα Ναδάλ και του Νόβακ Τζόκοβιτς αντίστοιχα, καθώς και ένα τρίτο, υπογεγραμμένο και από τους δύο.

Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου, ύψους 800 ευρώ, δεν ενθουσίασε τον Γιάννη, ο οποίος μπήκε με αυτοπεποίθηση στο δωμάτιο των αγοραστών για να πετύχει την επιθυμητή προσφορά.

Cash or Trash: Μια συλλογή... πολλών αλόγων με καταγωγή από την Ιταλία!

Ο Άλεξ Σταυρίδης, η Άννα - Μαρία Ρογδάκη και ο Μελέτης Παγώνης ένωσαν τις δυνάμεις τους και ανέβασαν την προσφορά στα 900 ευρώ.

Ο ίδιος έκανε τους υπολογισμούς του και κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα χρήματα ήταν τελικά αρκετά για τα συλλεκτικά μπαλάκια που φέρουν τη υπογραφή δύο «γιγάντων» του τένις. 

Δείτε όλα τα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
