Μπαλάκια του τένις με την υπογραφές Ναδάλ - Τζόκοβιτς στο Cash or Trash!

Ο Γιάννης έφερε στο Cash or Trash αντικείμενα με τεράστια μεταπωλητική αξία!
Η Νόνη Δούνια έφερε έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό πίνακα στο Cash or Trash!
Ως φωτογράφος ο Γιάννης, είχε την τύχη να συναντήσει μεγάλες προσωπικότητες από τον χώρο του θεάματος και του αθλητισμού. Ο ίδιος παρουσίασε στην εκπομπή δύο μπαλάκια του τένις, με τις υπογραφές του Ράφα Ναδάλ και του Νόβακ Τζόκοβιτς αντίστοιχα, καθώς και ένα τρίτο, υπογεγραμμένο και από τους δύο.
Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου, ύψους 800 ευρώ, δεν ενθουσίασε τον Γιάννη, ο οποίος μπήκε με αυτοπεποίθηση στο δωμάτιο των αγοραστών για να πετύχει την επιθυμητή προσφορά.
Cash or Trash: Μια συλλογή... πολλών αλόγων με καταγωγή από την Ιταλία!
Ο Άλεξ Σταυρίδης, η Άννα - Μαρία Ρογδάκη και ο Μελέτης Παγώνης ένωσαν τις δυνάμεις τους και ανέβασαν την προσφορά στα 900 ευρώ.
Ο ίδιος έκανε τους υπολογισμούς του και κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα χρήματα ήταν τελικά αρκετά για τα συλλεκτικά μπαλάκια που φέρουν τη υπογραφή δύο «γιγάντων» του τένις.
