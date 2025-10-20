Μπαλάκια του τένις με την υπογραφές Ναδάλ - Τζόκοβιτς στο Cash or Trash!

Ο Γιάννης έφερε στο Cash or Trash αντικείμενα με τεράστια μεταπωλητική αξία!

Ως φωτογράφος ο Γιάννης, είχε την τύχη να συναντήσει μεγάλες προσωπικότητες από τον χώρο του θεάματος και του αθλητισμού. Ο ίδιος παρουσίασε στην εκπομπή δύο μπαλάκια του τένις, με τις υπογραφές του Ράφα Ναδάλ και του Νόβακ Τζόκοβιτς αντίστοιχα, καθώς και ένα τρίτο, υπογεγραμμένο και από τους δύο.

Τρία μπαλάκια του τένις με «βαριές» υπογραφές στο Cash or Trash

Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου, ύψους 800 ευρώ, δεν ενθουσίασε τον Γιάννη, ο οποίος μπήκε με αυτοπεποίθηση στο δωμάτιο των αγοραστών για να πετύχει την επιθυμητή προσφορά.

Ο Άλεξ Σταυρίδης, η Άννα - Μαρία Ρογδάκη και ο Μελέτης Παγώνης ένωσαν τις δυνάμεις τους και ανέβασαν την προσφορά στα 900 ευρώ.

Cash or Trash: Ο Γιάννης έκανε τα μαθηματικά και αποφάσισε να κλείσει συμφωνία με τους αγοραστές

Ο ίδιος έκανε τους υπολογισμούς του και κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα χρήματα ήταν τελικά αρκετά για τα συλλεκτικά μπαλάκια που φέρουν τη υπογραφή δύο «γιγάντων» του τένις.

Δείτε όλα τα τα επεισόδια του Cash or Trash