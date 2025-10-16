Η Νόνη Δούνια έφερε έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό πίνακα στο Cash or Trash!

Κατάφερε να πουλήσει το έργο του Μιχάλη Μιχαηλίδη;

Δείτε το σχετικό βίντεο από το Cash or Trash
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη Νόνη Δούνια, το αγαπημένο μοντέλο των ’90s, πρώην ηθοποιό και βουλευτή, καλωσόρισαν στο Cash Or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη κι ο Θάνος Λούδος!

Η Νόνη Δούνια έφερε έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό πίνακα στο Cash or Trash!

Αρχικά, μίλησε για την επαγγελματικά αγαπημένη της περίοδο, που δεν ήταν άλλη από αυτή του μόντελινγκ! Μάλιστα, αναφέρθηκε στη σχέση της με τον αείμνηστο σχεδιαστή μόδας, Μιχάλη Ασλάνη. Η Νόνη μίλησε και για την περιόδο που μπήκε στη βουλή. «Η πολιτική είναι ένας πολύ σκληρός χώρος, αλλά μου έχει αφήσει κάτι γλυκό» είπε, ενώ όπως είπε στην παρουσιάστρια της εκπομπής, δεν αποκλείεται να επιστρέψει στα έδρανα.  

Δούνια: «Έστειλα "καλή επιτυχία" στον Κ. Τσουρό. Είμαστε πολιτισμένοι»

Η Νόνη Δούνια έφερε έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό πίνακα στο Cash or Trash!

Το έργο τέχνης του Μιχάλη Μιχαηλίδη που παρουσίαε, εκπροσωπόντας έναν φίλο της, γέμισε με την εντυπωσιακή του απεικόνιση και τα δύο δωμάτια της εκπομπής. Η τιμή εκτίμησης του Θάνου Λούδου για το έργο του γνωστού Έλληνα ζωγράφου, έφτασε τις 3000 ευρώ, ένα ποσό που ικανοποιήσε αρκετά το πρώην μοντέλο. 

Cash or Trash: Μια συλλογή... πολλών αλόγων με καταγωγή από την Ιταλία!

Η Νόνη κράτησε μια αινιγματική στάση απέναντι στους αγοραστές, προκειμένου να πλησιάσει το επιθυμητό ποσό πώλησης, που έχει θέσει ο φίλος της και συλλέκτης, τον οποίο κι εκπροσωπεί.  

Η Νόνη Δούνια έφερε έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό πίνακα στο Cash or Trash!

Η Ελομίδα Βισβίκη διεκδίκησε... σθεναρά τον πίνακα φτάνοντας τις 3500 ευρώ! Στην ερώτηση της buyer: «Έχουμε συμφωνία;», η Νόνη απάντησε ξεκάθαρα: «Έχουμε συμφωνία».

CASH OR TRASH
 |
ΝΟΝΗ ΔΟΥΝΙΑ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
