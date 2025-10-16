Η Νόνη Δούνια έφερε έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό πίνακα στο Cash or Trash!

Τη Νόνη Δούνια, το αγαπημένο μοντέλο των ’90s, πρώην ηθοποιό και βουλευτή, καλωσόρισαν στο Cash Or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη κι ο Θάνος Λούδος!

Αρχικά, μίλησε για την επαγγελματικά αγαπημένη της περίοδο, που δεν ήταν άλλη από αυτή του μόντελινγκ! Μάλιστα, αναφέρθηκε στη σχέση της με τον αείμνηστο σχεδιαστή μόδας, Μιχάλη Ασλάνη. Η Νόνη μίλησε και για την περιόδο που μπήκε στη βουλή. «Η πολιτική είναι ένας πολύ σκληρός χώρος, αλλά μου έχει αφήσει κάτι γλυκό» είπε, ενώ όπως είπε στην παρουσιάστρια της εκπομπής, δεν αποκλείεται να επιστρέψει στα έδρανα.

Το έργο τέχνης του Μιχάλη Μιχαηλίδη που παρουσίαε, εκπροσωπόντας έναν φίλο της, γέμισε με την εντυπωσιακή του απεικόνιση και τα δύο δωμάτια της εκπομπής. Η τιμή εκτίμησης του Θάνου Λούδου για το έργο του γνωστού Έλληνα ζωγράφου, έφτασε τις 3000 ευρώ, ένα ποσό που ικανοποιήσε αρκετά το πρώην μοντέλο.

Η Νόνη κράτησε μια αινιγματική στάση απέναντι στους αγοραστές, προκειμένου να πλησιάσει το επιθυμητό ποσό πώλησης, που έχει θέσει ο φίλος της και συλλέκτης, τον οποίο κι εκπροσωπεί.

Η Ελομίδα Βισβίκη διεκδίκησε... σθεναρά τον πίνακα φτάνοντας τις 3500 ευρώ! Στην ερώτηση της buyer: «Έχουμε συμφωνία;», η Νόνη απάντησε ξεκάθαρα: «Έχουμε συμφωνία».

