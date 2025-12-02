Τραμπ: «Πολύ σύντομα ξεκινούν πλήγματα στη Βενεζουέλα»

«Ξέρουμε που ζουν οι κακοί»

Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (2/12/2025)
Ακούστε το άρθρο

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα (2/12) τις χώρες που διακινούν ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ με ανάληψη στρατιωτικής δράσης.

«Όποιος το κάνει αυτό (σ.σ. διακινεί ναρκωτικά) και πουλάει στη χώρα μας, ενδέχεται να δεχθεί επίθεση», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, έχοντας αναφερθεί λίγο νωρίτερα στη διακίνηση κοκαΐνης από την Κολομβία.

O Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στη Βενεζουέλα - «Ο εναέριος χώρος της κλείνει»

«Θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. «Ξέρουμε πού ζουν. Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί, και θα αρχίσουμε πολύ σύντομα», είπε χαρακτηριστικά.

Την Κυριακή, η Βενεζουέλα κατήγγειλε πως οι ΗΠΑ προετοιμάζουν επίθεση με στόχο την ανατροπή του προέδρου Μαδούρο και την αρπαγή των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει εδώ και μήνες στην Καραϊβική ισχυρή στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου και πιο προηγμένου αεροπλανοφόρου στον κόσμο (USS Gerald R. Ford).

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Μαδούρο

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά. Μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί περισσότερα από 20 σκάφη, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΔΟΥΡΟ
 |
ΗΠΑ
 |
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
