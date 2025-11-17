Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Μαδούρο

Στην Καραϊβική η πολεμική ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας κλιμακώνεται. Ήδη στην περιοχή πλέει το μεγαλύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι έτοιμο να χαρακτηρίσει τον Πρόεδρο της χώρας αρχηγό καρτέλ ναρκωτικών.
«Στα μαχαίρια» Τραμπ-Μαδούρο: Οι ΗΠΑ στέλνουν πολεμικά πλοία στην Καραϊβική
Όπως μετέδωσε από τη Νέα Υόρκη ο ανταποκριτής του Star Δημήτρης Σουλτογιάννης, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του πλανήτη, το «Τζέραλντ Φορντ», βρίσκεται σε απόσταση βολής από τη Βενεζουέλα και οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις μετέχουν σε κοινές ασκήσεις με το Τρίνιταντ Τομπάγκο, χώρα που βρίσκεται ακριβώς δίπλα της.
ΗΠΑ: «Ναρκο - τρομοκράτης» ο Μαδούρο!
Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι θεωρεί τον Νικολάς Μαδούρο ως αρχηγό καρτέλ που χαρακτηρίζεται «ναρκο-τρομοκρατική οργάνωση».
Στο Αμερικανικό ΥΠΕΞ επισημαίνουν ότι αυτή η οργάνωση δρα σε συνεργασία με άλλες και πως εμπλέκεται σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών και χρηματοδότησης τρομοκρατικών δράσεων. Μάλιστα, οι ΗΠΑ έχουν προσφέρει αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο!
