«Στα μαχαίρια» Τραμπ-Μαδούρο: Οι ΗΠΑ στέλνουν πολεμικά πλοία στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων ανοικτά της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της επιχείρησης κατά της «διακίνησης ναρκωτικών». Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters και του AFP, πρόκειται για αμφίβιο στόλο που περιλαμβάνει τρία αντιτορπιλικά με πυραυλικά συστήματα και τρία ελικοπτεροφόρα αποβατικά, συνοδευόμενα από 2.200 έως 4.000 πεζοναύτες. Η κίνηση αυτή έρχεται να εντείνει την ήδη τεταμένη αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας.

Οι σχέσεις ΗΠΑ–Βενεζουέλας παραμένουν εχθρικές εδώ και χρόνια. Ο Τραμπ συνεχίζει να ασκεί πίεση στον Νικολάς Μαδούρο· στις αρχές Αυγούστου, η Ουάσιγκτον αύξησε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του με κατηγορίες περί «ναρκεμπορίου».

Ντόναλντ Τραμπ / AP (Alex Brandon)

Πηγές του Reuters, που ζήτησαν ανωνυμία, ανέφεραν ότι τα πλοία USS San Antonio, USS Iwo Jima και USS Fort Lauderdale, με 4.500 άτομα στρατιωτικού προσωπικού —εκ των οποίων 2.200 πεζοναύτες— αναμένονται στην περιοχή το αργότερο μέχρι την Κυριακή.

Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί και τα αντιτορπιλικά USS Gravely, USS Jason Dunham και USS Sampson, εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους και το σύστημα Aegis, ενώ στην επιχείρηση θα συμμετάσχει και τουλάχιστον ένα υποβρύχιο. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι η συνολική δύναμη πεζοναυτών που θα αναπτυχθεί μπορεί να φτάσει τους 4.000.

Ο Τραμπ επικαλείται τον αγώνα κατά των ναρκωτικών για να στηρίξει σειρά θεαματικών αποφάσεων από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο: από νέους δασμούς στο Μεξικό και τον Καναδά μέχρι μαζικές συλλήψεις μεταναστών από τη Λατινική Αμερική.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει την επανεκλογή του Μαδούρο τον Ιούλιο του 2024, θεωρώντας την αποτέλεσμα αμφισβητούμενων διαδικασιών. Τον κατηγορεί ότι ηγείται διεθνούς «δικτύου διακίνησης ναρκωτικών».

Νικολάς Μαδούρο / AP (Matias Delacroix)

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, χαρακτήρισε πρόσφατα την κυβέρνηση της Βενεζουέλας «ναρκωτρομοκρατικό καρτέλ» και τον Μαδούρο «φυγόδικο ηγέτη» του. Ερωτηθείσα για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση, τόνισε ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει «κάθε διαθέσιμο μέσο» ώστε να αποτρέψει την εισροή ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Απαντώντας στην αμερικανική κίνηση να αυξήσει την αμοιβή για τη σύλληψή του —την οποία χαρακτήρισε «αξιολύπητη» και «προβοκατόρικη απόπειρα πολιτικής προπαγάνδας» - ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε τη Δευτέρα την κινητοποίηση 4,5 εκατομμυρίων εθνοφυλάκων, με στόχο να «εξασφαλιστεί η κάλυψη σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια».

Η εθνοφυλακή, που δημιουργήθηκε επί προεδρίας του Ούγκο Τσάβες -του πολιτικού μέντορα και προκατόχου του Μαδούρο- αριθμεί περίπου πέντε εκατομμύρια μέλη, είτε πολίτες είτε έφεδρους, και υπάγεται απευθείας στο γενικό επιτελείο, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις.