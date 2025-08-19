Θρίλερ με τη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι: Τι έδειχνε ο χάρτης στον Λευκό Οίκο

Τι όπλα θα αγοράσει η Ουκρανία από τις ΗΠΑ

Θρίλερ με τη συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν. Ο χάρτης που παρουσιάστηκε στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο και το πακέτο εξοπλιστικών που θα πάρει η Ουκρανία απο τις ΗΠΑ.

Ντόναλντ Τραμπ: «Είναι πιθανό ο Πούτιν να μη θέλει συμφωνία»

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Ντοναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανήλθε με αίτημα η επικείμενη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο να γίνει στη Μόσχα. 

Sky News για Ουκρανία: Πιο μακριά από την ειρήνη από ότι 2 εβδομάδες πριν

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να οργανώσει μια διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος. 
«Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες, ανέφερε μία από αυτές τις πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). 

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στον Λευκό Οίκο «απάντησε «όχι»», σύμφωνα με την ίδια πηγή. 

Συναντηση Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο / Φωτογραφία AP (Julia Demaree Nikhinson)

Η σημασία του χάρτη που παρουσιάστηκε στη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Πολλοί τον είδαν, λίγοι τον παρατήρησαν. Υπήρξε ένας χάρτης χθες, στο Οβάλ γραφείο. Ένας χάρτης που έκανε γνωστές εξ αρχής τις προθέσεις του Τραμπ.

Ο συγκεκριμένος χάρτης λειτούργησε ως μία ρεαλιστική υπενθύμιση από τον Αμερικανό πρόεδρο προς τον Ζελένσκι για την κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο. Φαίνεται με ποσοστά πως οι τέσσερις ουκρανικές επαρχίες έχουν περάσει σε ρωσικό έλεγχο μετα απο 1.217 μέρες πολεμου.

Σχεδόν, δηλαδή, ολόκληρο το Λουχάνσκ, το 76% του Ντονέτσκ και το 73% της Ζαπορίζια και της Χερσώνας.

Χάρτης με εδαφικές κατακτήσεις της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία

Σίγουρα ο συγκεκριμένος χάρτης δεν αποτέλεσε έκπληξη για τον Ζελένσκι, αποτέλεσε όμως έκπληξη ότι βρίσκονταν σε περίοπτη θέση με τον Αμερικανό πρόεδρο να του εξηγεί την πρόταση του Ρώσου πρόεδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για ειρήνευση στην Ουκρανία.

Ήταν σαν να του έλεγε με απλά λόγια πως «αν θες να σώσεις την υπόλοιπη Ουκρανία, ξέχνα αυτές τις περιοχές». 

Τα όπλα που θα αγοράσει η Ουκρανία από τις ΗΠΑ

Χθες έκλεισε κι ένα μεγάλο deal για όπλα, τα οποία θα πληρώσουν... οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι.

Τα όπλα θα κοστίσουν 100 δις, θα καταλήξουν στην Ουκρανία, αλλά θα τα αγοράσουν... οι Ευρωπαίοι από τους Αμερικανούς.

Οι Ουκρανοί που θα τα πάρουν για να θωρακίσουν τις πόλεις τους και οι αμερικανικές βιομηχανίες που θα βγάλουν χρήματα, όπως αποκάλυψαν οι Financial Times. 

Οι Ουκρανοί θέλουν: αμερικανικά συστήματα αεράμυνας Patriot, πυραύλους και εξοπλισμό.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
 

 

