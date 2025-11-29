Επίθεση ουκρανικών drones σε δύο τάνκερ ανοιχτά της Τουρκίας

Τα δεξαμενόπλοια θεωρείται ότι ανήκουν στον ρωσικό σκιώδη στόλο

Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία από Reuters
Χτυπήθηκαν τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα / Kεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύο τάνκερ που θεωρείται ότι ανήκουν στον ρωσικό σκιώδη στόλο δέχθηκαν επίθεση από drones στη Μαύρη Θάλασσα.

Ειδικότερα, πετρελαιοφόρο που έπλεε στα ανοικτά των τουρκικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκε σήμερα το πρωί επίθεση από μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, αφού είχε γίνει στόχος παρόμοιας επίθεσης και χθες, Παρασκευή, το βράδυ, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών.

Τουρκικό τάνκερ χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά στην Οδησσό

«Το πλοίο Virat, το οποίο είχε δεχθεί επίθεση από μη επανδρωμένα σκάφη σε απόσταση περίπου 35 ναυτικών μιλίων στα ανοικτά των ακτών της Μαύρης Θάλασσας, δέχθηκε και πάλι επίθεση σήμερα το πρωί από θαλάσσια οχήματα χωρίς πλήρωμα», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Το πλοίο, που φέρει σημαία Γκάμπιας και θεωρείται ότι ανήκει στον ρωσικό σκιώδη στόλο, «υπέστη ελαφρές ζημιές στη δεξιά πλευρά, πάνω από την ίσαλο γραμμή», διευκρίνισε το υπουργείο, υπογραμμίζοντας πως «όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους».

Σε ένα δεύτερο πετρελαιοφόρο, το Kairos, που έφερε επίσης σημαία Γκάμπιας, εν πλω προς τη Ρωσία, ξέσπασε πυρκαγιά χθες βράδυ σε απόσταση 28 ναυτικών μιλίων στα ανοικτά των τουρκικών ακτών έπειτα από έκρηξη, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Είκοσι πέντε μέλη πληρώματος του Kairos, απομακρύνθηκαν και είναι όλοι καλά στην υγεία τους, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.

Τα δύο πετρελαιοφόρα υπόκεινται σε δυτικές κυρώσεις λόγω μεταφοράς πετρελαίου από ρωσικά λιμάνια παρά το εμπάργκο που επιβλήθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Εσθονία: Η Ρωσία κατέσχεσε ελληνόκτητο τάνκερ στη Βαλτική Θάλασσα

Η τουρκική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων (DGM) δημοσιοποίησε χθες βράδυ εικόνες που δείχνουν το Kairos να φλέγεται και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από το πλοίο. 

Η DGM διευκρίνισε πως οι δεξαμενές του πετρελαιοφόρου ήταν άδειες -εκτός από τα δικά του καύσιμα- και ήταν εν πλω προς το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, που βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Μαύρης Θάλασσας κοντά στην είσοδο της Αζοφικής Θάλασσας, στη νότια Ρωσία.

Ο σημαντικός τερματικός σταθμός πετρελαίου που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ διέκοψε επίσης σήμερα νωρίς το πρωί τις δραστηριότητές του αφού επίθεση μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας προκάλεσε ζημιές σ' ένα από τα τρία αγκυροβόλιά του, ανακοίνωσε η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον τερματικό σταθμό καταγγέλλοντας μια «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση».

Ουκρανικά drones πίσω από τα πλήγματα 

Θαλάσσια drones της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας βρίσκονται πίσω από τα πλήγματα στα δεξαμενόπλοια Kairo και Virat στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του δικτύου δείχνουν την προσέγγιση των drones στους στόχους τους και τα πλήγματα.

 

