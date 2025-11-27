Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακύρωσε εμφανίσεις του - Θα υποβληθεί σε επέμβαση

Η ανάρτηση στο instagram για το πρόβλημα με την υγεία του

Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου NDP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα πρόβλημα υγείας θα κρατήσει μακριά τον Μιχάλη Χατζηγιάννη από τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του στο Gazarte, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο τραγουδιστής στο instagram.

Τα live του αναβάλλονται για τη νέα χρονιά, καθώς θα χρειστεί να υποβληθεί σε επέμβαση στο μάτι, εξαιτίας ενός χρόνιου οφθαλμολογικού προβλήματος που έχει, το οποίο υποτροπίασε.

«Τελικά, το κλείσιμο αυτής της υπέροχης χρονιάς μας επιφύλασσε αναποδιές. Τον Οκτώβριο είχαμε τον καιρό, τώρα το σύμπαν… μου κλείνει το μάτι! 🙁 Δυστυχώς, ένα χρόνιο ζήτημα που με ταλαιπωρεί κατά καιρούς υποτροπίασε και χρειάζεται να υποβληθώ εκτάκτως σε μία επέμβαση οφθαλμολογικής φύσεως.

Καθώς με βάση τις οδηγίες των γιατρών το επόμενο διάστημα θα πρέπει να απέχω από τη σκηνή, οι επικείμενες προγραμματισμένες συναντήσεις μας στο @gazarte Roof Stage -που με τόση λαχτάρα περίμενα- δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν 😭

Υπόσχομαι ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και λάβω το «πράσινο φως», θα επιστρέψω στη σκηνή... δριμύτερος! Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση! 🙏🏻

P.S. Μείνετε συντονισμένοι για την ανακοίνωση των νέων ημερομηνιών από το καινούργιο έτος ❤️»

Ο τραγουδιστής έκανε την πρεμιέρα του στο Gazarte το Σάββατο 22 Νοεμβρίου. Οι live εμφανίσεις του ήταν προγραμματισμένες για τέσσερα συνεχόμενα Σάββατα, δηλαδή στις 29/11, στις 6/12 και στις 13/12. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, τα τρία που δε θα πραγματοποιηθούν, αναβάλλονται για το 2026.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ
 |
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
 |
LIVE
 |
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
