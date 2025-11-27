Porsche: Στηρίζει τις σχολές μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. στη Θεσσαλία

Προχώρησε στη δωρεά σύγχρονων εξοπλισμένων εργαλειοφόρων.

Porsche: Στηρίζει τις σχολές μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. στη Θεσσαλία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και της συνεργασίας του με το Humanity Greece μέσω του προγράμματος «Εδώ για τις Κοινότητες», προχώρησε μέσω της Porsche, σε δωρεά τεσσάρων πλήρως εξοπλισμένων εργαλειοφόρων προς τις σχολές μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. στη Θεσσαλία.  

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη σταθερή στήριξη που παρέχει ο Όμιλος στην περιοχή από τις καταστροφές του «Daniel» και έπειτα, ενισχύοντας ουσιαστικά τις υποδομές τεχνικής εκπαίδευσης και τις προοπτικές των νέων τεχνικών.    

  Στο πλαίσιο της συμβολής της Porsche που επενδύει διαχρονικά στην τεχνογνωσία και την καινοτομία, εντός του 2026 θα ακολουθήσουν και άλλες εκπαιδευτικές εκδρομές, ενισχύοντας περαιτέρω τη σύνδεση των σπουδαστών με σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και τεχνολογία αιχμής. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
PORSCHE
 |
ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΕΣ
Back to Top