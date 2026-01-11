Χειροπέδες σε τρεις μοτοσικλετιστές για κόντρες και σούζες

Τους «πρόδωσαν» οι αναρτήσεις στα social media

Ελλαδα
Μοτοσικλετιστές
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη σύλληψη τριών οδηγών μηχανών προχώρησε η αστυνομία χθες βράδυ Σαββάτου (10.01.2026), καθώς έκαναν σούζες σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής. 

Σάλος για παράνομες κόντρες με μηχανές μέρα μεσημέρι στη Χαλκίδα 

Σύμφωνα με τις αρχές, οι τρεις μοτοσικλετιστές - ένας 33χρονος και δύο 27χρονοι - οδηγούσαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έκαναν σούζες επί της λεωφόρου Αθηνών και στην Περιφερειακή Αιγάλεω. Οι δύο από αυτούς δεν είχαν δίπλωμα για μηχανή.

Ο 33χρονος φέρεται μάλιστα να ήταν ο οργανωτής διαδικτυακού καλέσματος. Ανέβαζε συνέχεια στα social media βίντεο και εικόνες από σούζες και ελιγμούς στους δρόμους, καλώντας κι άλλους χρήστες να οδηγήσουν επικίνδυνα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μετά από διερεύνηση περιστατικών επίδειξης ελιγμών εντυπωσιασμού (σούζες) από οδηγούς δικύκλων μεγάλου κυβισμού, οι οποίοι συγκεντρώνονται μέσα από καλέσματα συμμετοχής σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινούμενοι στο οδικό δίκτυο της Αττικής και έχοντας αναδιπλώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό την αποφυγή εντοπισμού τους, έδρασε άμεσα οργανώνοντας ειδική εξόρμηση για τον εντοπισμό τους.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. βραδινές ώρες χθες (10-1-2025) επί της Λεωφ. Αθηνών και επί της Περιφερειακής Αιγάλεω σε Χαϊδάρι και Ασπρόπυργο, -3- οδηγοί δίκυκλων, ανάμεσά τους και ο 33χρονος οργανωτής του διαδικτυακού καλέσματος, να προβαίνουν σε κατ’ εξακολούθηση επικίνδυνους ελιγμούς και ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες), κινούμενοι με υπερβολική ταχύτητα και έχοντας αναδιπλώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό την αποφυγή εντοπισμού τους.

Αστυνομικοί έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση με όλα τα μέτρα ασφαλείας τις δίκυκλες μοτοσυκλέτες σε όλη την κίνησή τους προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό των αναβατών και συνέλαβε τους -3- ημεδαπούς οδηγούς, έναν 33χρονο και δύο 27χρονους.

Το Α’ Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση ενώ σε βάρος του 33χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων.

Επισημαίνεται ότι ο 33χρονος συλληφθείς προέβαινε σε κατ’ εξακολούθηση δημοσιεύσεις οπτικοακουστικού υλικού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου πραγματοποιούσε ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες) οδηγώντας δίκυκλο μεγάλου κυβισμού σε οδικούς άξονες της Αττικής και επιπρόσθετα δεν κατείχε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Οι -3- δίκυκλες μοτοσυκλέτες κατασχέθηκαν ενώ οι -3- οδηγοί οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ανάλογες εξορμήσεις θα οργανώνονται συνεχώς.

