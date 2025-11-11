Σάλος για παράνομες κόντρες με μηχανές μέρα μεσημέρι στη Χαλκίδα

Απίστευτο συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (9/11) στη Χαλκίδα, όπου νεαροί οδηγοί μοτοσικλετών αποφάσισαν να κλείσουν την υψηλή γέφυρα προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράνομες κόντρες μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, οδηγοί αυτοκινήτων έμειναν για τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά ακινητοποιημένοι με αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλες ουρές μετά την είσοδο της γέφυρας.

Μάλιστα, πολλοί από αυτούς, καλούσαν αγανακτισμένοι την Τροχαία Χαλκίδας ζητώντας άμεση επέμβαση. Οι μοτοσικλετιστές στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο, αφήνοντας πίσω τους μόνο την οργή και την απορία των διερχόμενων οδηγών.

Πηγές της ΕΛΑΣ ανέφεραν στον ΣΚΑΪ πως μόλις ειδοποιήθηκαν έφθασαν στο σημείο αστυνομικοί, όμως οι παραβάτες είχαν φύγει. Οι δίδιες πηγές συμπλήρωσαν πως διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό τους.