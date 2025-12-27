Η λίστα του Νίκολιτς για τη νέα ΑΕΚ: Οι αποχωρήσεις και οι μεταγραφές

Έρχονται σοβαρές ανακατατάξεις στο ρόστερ τον Γενάρη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.12.25 , 12:39 Μπλόκα: Έκλεισαν στις 12 το μεσημέρι τα Μάλγαρα- Κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια
27.12.25 , 12:10 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για τον Λιάγκα
27.12.25 , 11:46 Η λίστα του Νίκολιτς για τη νέα ΑΕΚ: Οι αποχωρήσεις και οι μεταγραφές
27.12.25 , 11:37 Παντρεύτηκαν ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη!
27.12.25 , 11:27 5+1 κινήσεις που φανερώνουν ότι κάποιος σου λέει ψέματα
27.12.25 , 11:08 Γιώργος Μαζωνάκης: «Φτάνει, φτάνει. Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον»
27.12.25 , 11:04 Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά σήμερα και αύριο τα καταστήματα (27-28/12)
27.12.25 , 10:48 Σε 3 στάδια η δολοφονία της Παπαδοπούλου: «Ο γιος της δεν πήγε στην κηδεία»
27.12.25 , 10:20 Σίσσυ Χρηστίδου: Οι on air ευχές και τα Χριστούγεννα στην Αθήνα
27.12.25 , 09:52 Σέρρες: Βρέθηκε αυτοκίνητο που μοιάζει με του διοικητή της πυροσβεστικής
27.12.25 , 09:24 Honda: Οι ενέργειες για την ανακύκλωση και το περιβάλλον
27.12.25 , 09:12 Βαρδούσια όρη: Σχεδόν αγκαλιασμένοι βρέθηκαν οι 4 νεκροί ορειβάτες
27.12.25 , 09:03 Χαρούλα Αλεξίου: Η ηλικία, οι γάμοι, ο καρκίνος και η υιοθεσία του γιου της
27.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 27 Δεκεμβρίου
26.12.25 , 23:58 Θεσσαλονίκη: Απατεώνες άρπαξαν λίρες και κοσμήματα 500.000 ευρώ από 70χρονη
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Χριστουγεννιάτικη απόδραση στο Ντουμπάι
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Άγγελος Λάτσιος: Η σπάνια φωτογραφία με την αδελφή του, Λάουρα
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Βαρδούσια όρη: Σχεδόν αγκαλιασμένοι βρέθηκαν οι 4 νεκροί ορειβάτες
GNTM Ειρήνη: «Είμαστε μαζί με τον Έντι, είμαστε μια χαρά»
Σε 3 στάδια η δολοφονία της Παπαδοπούλου: «Ο γιος της δεν πήγε στην κηδεία»
Οικονομάκου: Η οικογενειακή φωτογραφία από το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν
Έλληνας διεθνής στο στόχαστρο Ολυμπιακού & ΠΑΟΚ - Μάχη για την απόκτησή του
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: sportdog.gr / Φωτογραφία: InTime
ΑΕΚ: Ποιοι Φεύγουν Και Ποιοι Έρχονται Τη Νέα Χρονιά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το 2025 έκλεισε με τρόπο που ούτε το φαντάζονταν οι φίλοι της ΑΕΚ. Όποιος εξ αυτών έλεγε τον περασμένο Αύγουστο ότι η ομάδα του θα ήταν πρώτη στη Σούπερ Λίγκα, στους «16» του Conference League και στους «8» του Κυπέλλου θα απειλούταν με ζουρλομανδύα. Η «Ένωση» όμως όχι μόνο το πέτυχε, αλλά μοιάζει ικανή (με κάποιες σημαντικές προσθαφαιρέσεις) ν’ ανταποκριθεί και στους τρεις στόχους που βρίσκεται… με τα μπούνια πλέον μέσα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο sportdog.gr 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
AEK
 |
ΜΑΡΚΟ ΝΙΚΟΛΙΤΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top