Η λίστα του Νίκολιτς για τη νέα ΑΕΚ: Οι αποχωρήσεις και οι μεταγραφές

Το 2025 έκλεισε με τρόπο που ούτε το φαντάζονταν οι φίλοι της ΑΕΚ. Όποιος εξ αυτών έλεγε τον περασμένο Αύγουστο ότι η ομάδα του θα ήταν πρώτη στη Σούπερ Λίγκα, στους «16» του Conference League και στους «8» του Κυπέλλου θα απειλούταν με ζουρλομανδύα. Η «Ένωση» όμως όχι μόνο το πέτυχε, αλλά μοιάζει ικανή (με κάποιες σημαντικές προσθαφαιρέσεις) ν’ ανταποκριθεί και στους τρεις στόχους που βρίσκεται… με τα μπούνια πλέον μέσα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο sportdog.gr