Ελευσίνα: «Χτύπησε σε εξόγκωμα του δέντρου και πέθανε από αιμορραγία σε 3'»

Οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ελευσίνα, όταν μια 71χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της παρασυρόμενη από το αυτοκίνητο που οδηγούσε η ίδια της η κόρη, την ώρα που προσπαθούσε να παρκάρει.

Πώς έγινε η τραγωδία

Η 44χρονη γυναίκα είχε πάει με την 71χρονη μητέρα της να παραλάβουν τα παιδιά της από το σχολείο. Την ώρα που επέστρεψαν, η ηλικιωμένη γυναίκα βγήκε από το αυτοκίνητο, προκειμένου να δώσει οδηγίες στην κόρη της για να παρκάρει.

Η 44χρονη γυναίκα δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει την τραγωδία που βρήκε την οικογένειά της / Αλήθειες με τη Ζήνα

Η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή και η 71χρονη εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου και σε ένα δέντρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ελευσίνα: «Ξεψύχησε μέσα σε 3 λεπτά»

Ο πρώην σύζυγος της 44χρονης, μιλώντας στις Αλήθειες με τη Ζήνα, είπε ότι η 71χρονη πρώην πεθερά του χτύπησε σε κοφτερό σημείο του δέντρου και είχε ακατάσχετη αιμορραγία, με αποτέλεσμα να ξεψυχήσει μέσα σε 3 λεπτά.

Ειδικότερα, μεταφέροντας όσα του είπε η πρώην σύζυγός του, είπε: «Είχε πάει η γυναίκα μου να πάρει τα παιδιά από το σχολείο με την πεθερά μου, όπως κάθε μέρα. Όταν ήρθε πίσω, προσπάθησε να παρκάρει. Κατέβηκε η πεθερά μου για να της πει πόσο περιθώριο είχε να κάνει όπισθεν. Και εκείνη τη στιγμή πηγαίνοντας σιγά σιγά, κοιτώντας πίσω μόνο (η 44χρονη), δεν κοίταγε εκείνη τη στιγμή την πεθερά μου... Έκανε πίσω και εγκλωβίστηκε η πεθερά μου ανάμεσα στην πόρτα, αφού είχε μείνει ανοιχτή, και το δέντρο πίσω.

Αλλά το δέντρο επειδή ήταν κλαδεμένο παράξενα από τον Δήμο και είχε ένα εξόγκωμα, τη βρήκε σε ένα σημείο το οποίο της προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία. Μέχρι να βγει έξω η γυναίκα μου και να δει τι μπορεί να κάνει, γιατί ήταν σε κατάσταση σοκ, είχε "φύγει" σε τρία λεπτά η πεθερά μου».

Ελευσίνα: «Δεν πάτησε γκάζι η πρώην σύζυγός μου»

Αν και οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η 44χρονη πάτησε κατά λάθος γκάζι, ο πρώην σύζυγος της 44χρονης, ανέφερε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

«Ήταν η κακιά η ώρα, γιατί η πρώην πεθερά μου στριμώχτηκε στην πόρτα. Η πρώην σύζυγός μου δεν πάτησε γκάζι, ούτε έκανε κάτι απότομο ώστε να γίνει το ατύχημα αυτό. Έγινε με μικρή ταχύτητα, αλλά λόγω του εξογκώματος του δέντρου που ήταν κοφτερό σε εκείνο το σημείο... έγινε ό,τι έγινε. Δεν ισχύει ότι πάτησε γκάζι (η 44χρονη), ήταν με σχεδόν μηδενική ταχύτητα αυτό που έγινε. Η πόρτα την έσπρωξε την πρώην πεθερά μου στο δέντρο πάνω σε σημείο που είναι κοφτερό και είναι κλαδεμένο με πολύ άσχημο τρόπο. Εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο δέντρο και την εσωτερική πλευρά της πόρτας, την ώρα που το αυτοκίνητο έκανε όπισθεν».



Ο ίδιος σημείωσε πως η 44χρονη δεν μπορεί ακόμα να συνειδητοποιήσει τα όσα τραγικά συνέβησαν.

Η 71χρονη ήταν μεγάλο στήριγμα για την κόρη της και την βοηθούσε στην ανατροφή των τριών μικρών παιδιών. «Η πρώην σύζυγός μου είχε βοήθεια για τα τρία παιδιά μας. Η πρώην πεθερά μου ήταν ένας άγγελος, μια αγία», λέει ο πρώην σύζυγος της 44χρονης.