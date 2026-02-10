Μπόμπα: «Το πρώτο δίμηνο μετά τη γέννα δεν επικοινωνούσα με το περιβάλλον»

Το πρώτο διάστημα μετά τη γέννηση των διδύμων κοριτσιών της περιέγραψε η Χριστίνα Μπόμπα και όπως είπε, δεν ήταν και το καλύτερο της ζωής της.

Η γνωστή content creator ήταν καλεσμένη το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Μαμά-δες» και μεταξύ άλλων μίλησε για το διάστημα μετά τον τοκετό, αλλά και την καθημερινότητά με τις κόρες της, Αριάνα και Φιλίππα.

«Το πρώτο δίμηνο ήμουν λες και με είχε πατήσει τρένο. Μιλούσαν δίπλα μου και εγώ σκεφτόμουν πόσο θήλασε η κάθε κόρη μου. Δηλαδή δεν επικοινωνούσα με το περιβάλλον. Γέννησα στο μαιευτήριο και ενώ μετά από λίγες ημέρες έπρεπε να φύγω, εγώ έλεγα στο Σάκη, σε παρακαλώ πες τους να μείνουμε λίγο ακόμα. Ένιωσα ανασφάλεια» είπε χαρακτηριστικά η γνωστή influencer.

Στη συνέχεια της συζήτησης η Χριστίνα Μπόμπα είπε ότι άρχισε να βρίσκει σταδιακά ρυθμό στη νέα της καθημερινότητα και σιγά σιγά κατάφερε να απολαμβάνει περισσότερο τον θηλασμό.

Ακόμα, στάθηκε στη στήριξη που είχε από τον σύζυγό της Σάκη Τανιμανίδη στο δύσκολο αυτό για εκείνη διάστημα: «Μετά τους πρώτους δύο μήνες άρχισα να απολαμβάνω τον θηλασμό, αλλά πάντα για μένα ήταν μια πρόκληση γιατί ήταν δύο τα παιδιά. Μπορεί να ήθελαν να θηλάσουν ταυτόχρονα. Έπρεπε να επιλέξω ποιο θα περιμένει κλαίγοντας. Ο Σάκης ήταν πάντα δίπλα μου. Και κυρίως με στήριζε. Το μυαλό τρώει τρελά κολλήματα όταν πρωτογεννάς».

«Σωματικά, ακόμα δεν έχω επανέλθει από τη γέννα»

Η Χριστίνα Μπόμπα αναγνωρίζει ότι δεν έχει επανέλθει πλήρως σωματικά μετά τον τοκετό, αλλά όπως τόνισε, νιώθει πιο δυνατή ψυχολογικά και έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση: «Σωματικά, ακόμα δεν έχω επανέλθει. Είμαι λίγα παραπάνω κιλά, το στήθος μου δεν είναι στη θέση που ήταν, το σώμα μου δεν είναι όσο σφιχτό ήταν, αλλά είμαι πολύ καλύτερα από την άποψη αυτοπεποίθησης.

Εμένα, λοιπόν, γύρισε ένας διακόπτης που έσβησε όλες τις ανασφάλειες. Και το ότι το σώμα μου δεν είναι το ίδιο, με κάνει χαρούμενη. Εννοείται ότι κάνω πάντα αυτά που κάνω, γυμνάζομαι, τρώω σωστά, κάνοντας και τις ατασθαλίες μου και όλα. Αλλά σωματικά έχει φύγει το μαστίγιο που είχα παλιότερα».

«Εγώ πιστεύω ότι το σεξ κάνει κύκλους»

Για τη σεξουαλική της ζωή με τον Σάκη Τανιμανίδη, η Χριστίνα Μπόμπα είχε πει σε άλλη συνέντευξή της: «Εγώ πιστεύω ότι το σεξ κάνει κύκλους. Και τι εννοώ; Θα υπάρξουν περίοδοι που το μυαλό μας είναι περισσότερο στη δουλειά, στο πώς θα τακτοποιήσουμε τα πράγματα, είμαστε λίγο busy και λίγο αυτό χάνεται. Και υπάρχουν και περίοδοι που δεν ξεκολλάνε κάποιοι άνθρωποι.

Υπάρχουν οι περίοδοι που είμαστε σε φάση σαν να μόλις γνωριστήκαμε και περίοδοι που λίγο αυτό χάνεται μες στην καθημερινότητα και it’s okay, έτσι είναι το λογικό μέσα σε μία μακροχρόνια σχέση. Δεν θα με αγχώσει αν περάσουν μέρες (χωρίς σεξ). Μπορεί να το σκεφτώ, αλλά… ναι, πρέπει να ‘ναι πολλές οι μέρες».