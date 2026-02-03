Η Χριστίνα Μπόμπα αποκαλύπτει: «Είχα άγχος μην πάθω καρκίνο λόγω ορμονών»

Η αποκάλυψή της για την εξωσωματική γονιμοποίηση που έκανε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.02.26 , 23:25 MasterChef: Μάριος και Φιλιώ δυσκολεύτηκαν στο Τεστ Δημιουργικότητας!
03.02.26 , 23:13 Τούνη: Η τεράστια ανθοδέσμη από τον σύντροφό της για την επέτειό τους
03.02.26 , 23:06 Χίος: Επεισόδιο με Λιμενικό και διακινητές - Νεκροί και τραυματίες
03.02.26 , 22:55 To πρωινό της Σπυροπούλου: Healthy, νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη
03.02.26 , 22:50 MasterChef: Κωνσταντίνα και Μιχάλης έφτιαξαν δύο πεντανόστιμα πιάτα!
03.02.26 , 22:40 MasterChef: Έβγαλε τα ζευγάρια και κέρδισε και στο Τεστ Δημιουργικότητας!
03.02.26 , 22:27 Νέα Πέραμος: «Τα πλούτη προσέλκυσαν κόσμο. Είχε μπλέξει με κακές παρέες»
03.02.26 , 22:19 Σίσσυ Χρηστίδου - Χριστίνα Κοντοβά: Βόλτα για κολλητές στη Μαδρίτη!
03.02.26 , 22:13 Κλήρωση Τζοκερ 3/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
03.02.26 , 21:52 «Δεν ήμουν μεθυσμένος, μπερδεύτηκα με το GPS», λέει ο μπασκετμπολίστας
03.02.26 , 21:36 Κλήρωση Eurojackpot 3/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
03.02.26 , 21:30 MasterChef: Πρώτο Τεστ Δημιουργικότητας για τη δεύτερη μπριγάδα!
03.02.26 , 21:18 Citroën C3: Σάρωσε στις πωλήσεις στην Ελλάδα
03.02.26 , 21:09 Η Χριστίνα Μπόμπα αποκαλύπτει: «Είχα άγχος μην πάθω καρκίνο λόγω ορμονών»
03.02.26 , 21:03 Eξαφάνιση Λόρας: Γιατί οι γονείς της δεν πάνε στη Γερμανία να την ψάξουν
To πρωινό της Σπυροπούλου: Healthy, νόστιμο και πλούσιο σε πρωτεΐνη
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Μάρα Ζαχαρέα: Η φωτογραφία με τον Θόδωρο Ρουσόπουλο - «Περήφανη για σένα»
Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
Στέλιος Χανταμπάκης: Τραυματίστηκε ο γιος του, Μανώλης, στο ποδόσφαιρο
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία από τη βραδινή της έξοδο με τον Θέμη Σοφό
Κατερίνα Διδασκάλου: Το... γαλλικό της ηθοποιού στον «αέρα» του Στούντιο 4
Αρναούτογλου: Όσα είπε η Νάνσυ Αντωνίου για τον θάνατο της μητέρας του
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Eξαφάνιση Λόρας: Γιατί οι γονείς της δεν πάνε στη Γερμανία να την ψάξουν
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε παλιότερο βίντεο για τη Χριστίνα Μπόμπα από το Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε ανοικτά για τις ανησυχίες που είχε πριν πάρει την απόφαση να προχωρήσει σε εξωσωματική γονιμοποίηση και φέρει στον κόσμο τις δίδυμες κορούλες της, Αριάνα και Φιλίπα. Μάλιστα, εστίασε στον φόβο για την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου λόγω των ορμονών.

Η Χριστίνα Μπόμπα αποκαλύπτει: «Είχα άγχος μην πάθω καρκίνο λόγω ορμονών»

Φιλοξενώντας στο podcast της, BeWell, τον κουνιάδο της και γυναικολόγο, Παναγιώτη Τανιμανίδη, η influencer βρήκε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Μπόμπα: Μιλά για τη σεξουαλική ζωή με τον Τανιμανίδη - «Κάπου το ξεχνάς»

Ο γιατρός εξήγησε ότι οι εξωσωματικές δε σχετίζονται με την καρκινογένεση, με την ίδια να σχολιάζει: «Αυτό είναι εξαιρετικά καθησυχαστικό. Όλες οι γυναίκες έχουμε αυτό το άγχος· το είχα κι εγώ έντονα πριν ξεκινήσω τη διαδικασία».

Η Χριστίνα Μπόμπα αποκαλύπτει: «Είχα άγχος μην πάθω καρκίνο λόγω ορμονών»

Δε δίστασε να περιγράψει τις σκοτεινές στιγμές της προσπάθειάς της, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Θυμάμαι να μου έρχεται περίοδος και να ξεσπάω σε κλάματα. Ένιωθα τεράστια απογοήτευση, ήταν μια ψυχολογικά εξαντλητική περίοδος». 

Χριστίνα Μπόμπα - Αποκάλυψη: «Θέλω να φτιάξω το στήθος μου»

Οι επαφές με «ραντεβού» και η διαρκής αναμονή έκαναν το ταξίδι ακόμα πιο δύσκολο.

Η Χριστίνα Μπόμπα αποκαλύπτει: «Είχα άγχος μην πάθω καρκίνο λόγω ορμονών»

Η Χριστίνα τόνισε πως, από τη στιγμή που κράτησε τις δίδυμες κόρες της στην αγκαλιά της, οι δύσκολες αναμνήσεις εξασθένησαν: «Όταν έρθει το αποτέλεσμα, δε θυμάσαι καν τι πέρασες. Η δυσκολία δε σε αγγίζει πια, την έχεις ξεπεράσει οριστικά».\

Δείτε το vidcast της Χριστίνας Μπόμπα
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΜΠΑ
 |
ΣΑΚΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΝΙΜΑΝΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top