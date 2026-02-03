Η Χριστίνα Μπόμπα αποκαλύπτει: «Είχα άγχος μην πάθω καρκίνο λόγω ορμονών»

Δείτε παλιότερο βίντεο για τη Χριστίνα Μπόμπα από το Happy Day

Η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε ανοικτά για τις ανησυχίες που είχε πριν πάρει την απόφαση να προχωρήσει σε εξωσωματική γονιμοποίηση και φέρει στον κόσμο τις δίδυμες κορούλες της, Αριάνα και Φιλίπα. Μάλιστα, εστίασε στον φόβο για την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου λόγω των ορμονών.

Φιλοξενώντας στο podcast της, BeWell, τον κουνιάδο της και γυναικολόγο, Παναγιώτη Τανιμανίδη, η influencer βρήκε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Ο γιατρός εξήγησε ότι οι εξωσωματικές δε σχετίζονται με την καρκινογένεση, με την ίδια να σχολιάζει: «Αυτό είναι εξαιρετικά καθησυχαστικό. Όλες οι γυναίκες έχουμε αυτό το άγχος· το είχα κι εγώ έντονα πριν ξεκινήσω τη διαδικασία».

Δε δίστασε να περιγράψει τις σκοτεινές στιγμές της προσπάθειάς της, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Θυμάμαι να μου έρχεται περίοδος και να ξεσπάω σε κλάματα. Ένιωθα τεράστια απογοήτευση, ήταν μια ψυχολογικά εξαντλητική περίοδος».

Οι επαφές με «ραντεβού» και η διαρκής αναμονή έκαναν το ταξίδι ακόμα πιο δύσκολο.

Η Χριστίνα τόνισε πως, από τη στιγμή που κράτησε τις δίδυμες κόρες της στην αγκαλιά της, οι δύσκολες αναμνήσεις εξασθένησαν: «Όταν έρθει το αποτέλεσμα, δε θυμάσαι καν τι πέρασες. Η δυσκολία δε σε αγγίζει πια, την έχεις ξεπεράσει οριστικά».\

Δείτε το vidcast της Χριστίνας Μπόμπα