Αρναούτογλου: Όσα είπε η Νάνσυ Αντωνίου για τον θάνατο της μητέρας του

«Ταλαιπωρήθηκε από το αλτσχάιμερ», αποκάλυψε για την Κική Αρναούτογλου

Media
Με συγκίνηση και συναισθηματική φόρτιση, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επέστρεψε στη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Sfera 102.2, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της μητέρας του, Κικής Αρναούτογλου. 

Η μητέρα του «έφυγε« σε ηλικία 80 ετών μετά από δύο χρόνια «μάχης» με το αλτσχάιμερ, όπως αποκάλυψε η σύντροφος του παρουσιαστή, Νάνσυ Αντωνίου.

«Ταλαιπωρήθηκε από το αλτσχάιμερ. Για εμάς ο πρώτος αποχωρισμός ήταν ο πιο δύσκολος. Όταν πριν ενάμιση χρόνο έφυγε από το σπίτι και πήγε εκεί που έπρεπε να πάει. Ήταν πολύ δύσκολο», ανέφερε το πρωί της Δευτέρας η αρχισυντάκτρια της πρωινής ραδιοφωνικής εκπομπής. 

O Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη μητέρα του

O Γρηγόρης Αρναούτογλου με τη μητέρα του στο παρελθόν - Φωτογραφία αρχείου NDP Photo

Ο παρουσιαστής μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που βιώνει, αποτυπώνοντας με λόγια απλά, αλλά βαθιά ανθρώπινα, τον πόνο της απώλειας.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε στην πολύμηνη ταλαιπωρία της μητέρας του, περιγράφοντας το ψυχικό δίλημμα που αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος όταν βλέπει τον δικό του να υποφέρει. 

«Η ιστορία της μητέρας μου ήταν μια ιστορία που, από τη μία, θέλαμε πραγματικά να σταματήσει αυτός ο πόνος που βίωνε και η ταλαιπωρία. Από την άλλη όμως, όσο και να θέλεις να μην ταλαιπωρείται ο άνθρωπός σου, όταν φεύγει, είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό, που δεν το ‘χα ζήσει ποτέ στη ζωή μου σε τόσο κοντινό πρόσωπο, εννοώ στον πατέρα μου ή τη μητέρα μου», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Η παρέμβαση του Αντώνη Ρέμου για τον θάνατο της Κικής Αρναούτογλου

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η συζήτηση που είχε με τον στενό του φίλο, Αντώνη Ρέμο, με τον οποίο αντάλλαξαν λόγια που άγγιξαν τους ακροατές. Ο παρουσιαστής παραδέχτηκε πως οι πρώτες ώρες μετά την απώλεια ήταν εξαιρετικά δύσκολες, ενώ μίλησε με ειλικρίνεια για τις σκέψεις που περνούν από το μυαλό όταν ο πόνος γίνεται αβάσταχτος: «Πέρασα λίγο δύσκολα τις πρώτες ώρες. Δύο χρόνια ταλαιπωρείτο πάρα πολύ η μητέρα μου. Δηλαδή είναι στη φάση που λες κάποιες στιγμές: ''Θεέ μου ας φύγει, να ηρεμήσει η ψυχή της''. Αλλά όταν φεύγει και όταν έρχεται εκείνη η ώρα του τελευταίου αποχαιρετισμού, όσο και να έχεις παρακαλέσει, πονάει πολύ ο πόνος».

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η Κόκλα στην κηδεία της μητέρας του με τον γιο τους

Από την πλευρά του ο Αντώνης Ρέμος αποκάλυψε ότι και η δική του μητέρα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο αυτές τις μέρες.

«Η ευχή και εμένα και της μάνας μου είναι να φεύγουμε με τη σειρά. Να μη χαλάει η σειρά. Όταν αποχωρίζεσαι τους γονείς σου, είναι η στιγμή που ορφανεύεις πραγματικά. Και είναι μια στιγμή που είναι κομβική στη ζωή μας», σχολίασε ο τραγουδιστής και συνέχισε: «Εγώ την έχω τη δική μου στο νοσοκομείο. Σήμερα, πρώτα ο Θεός, θα τη βγάλω. Και εμένα ταλαιπωρείται πάρα πολύ».

Το δυσάρεστο γεγονός είχε γνωστοποιήσει λίγες ημέρες νωρίτερα ο παρουσιαστής του ANT1 μέσα από μια σπαρακτική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Με λόγια γεμάτα αγάπη, ευγνωμοσύνη και πόνο, αποχαιρέτησε τη μητέρα του, μιλώντας για τη μοναδική της αγκαλιά και το χάδι που τον γαλήνευε από παιδί.

«Μαμά αυτό ήταν… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο… Σε ευχαριστώ για όλα… ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε …βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι… Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα…

Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα» σε όνειρα… όμορφα όνειρα… Αντίο Μαμά καλό ταξίδι…Σε ευχαριστώ για όλα!!!» έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

