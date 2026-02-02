Toyota GR Yaris Rally2 H₂ Concept: Η δύναμη του υδρογόνου

Τα προγράμματα εξέλιξης και οι δοκιμές

Toyota GR Yaris Rally2 H₂ Concept: Η δύναμη του υδρογόνου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Morizo, όπως αποκαλείται ο Akio Toyoda στους κόλπους του μηχανοκίνητου αθλητισμού (αγωνιστικό ψευδώνυμο του Akio Toyoda), ανέδειξε τις δυνατότητες του υδρογόνου (H₂) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι.Συγκεκριμένα, το GR Yaris Rally2 H₂ Concept έκανε πρεμιέρα στο διάσημο σιρκουί του Μονακό, αποτυπώνοντας το όραμα της Toyota για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC), το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally Raid (W2RC).

Toyota GR Yaris Rally2 H₂ Concept: Η δύναμη του υδρογόνου

Στην Toyota, η εξέλιξη αγωνιστικών και ράλι αυτοκινήτων με κινητήρα υδρογόνου (H₂) συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς, με τον Akio Toyoda να επιδεικνύει τακτικά τη συγκεκριμένη τεχνολογία, υπογραμμίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.Για παράδειγμα, ο Akio συμμετείχε στο WRC Ypres Rally τον Αύγουστο του 2022 με ένα υδρογονοκίνητο GR Yaris, στην 100ή επέτειο του Le Mans τον Ιούνιο του 2023 με ένα GR Corolla H₂ Concept, καθώς και σε πολλούς αγώνες του πρωταθλήματος Super Taikyu στην Ιαπωνία, οδηγώντας πρωτότυπα GR Corolla με κινητήρες βενζίνης και υγρού υδρογόνου.

Toyota GR Yaris Rally2 H₂ Concept: Η δύναμη του υδρογόνου

Τώρα παρουσιάστηκε η ευκαιρία να αναδειχθούν οι δυνατότητες του υδρογόνου μπροστά σε πλήθος παραγόντων του μηχανοκίνητου αθλητισμού στο Μόντε Κάρλο.Με τα ήδη τρέχοντα προγράμματα εξέλιξης, την έγκριση προτύπων και κανονισμών και τον αυξανόμενο αριθμό συμμετεχόντων, αναμένεται ότι το υδρογόνο θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον των WRC, WEC και W2RC [World Rally, World Endurance and World Rally Raid].

 

ΤOYOTA
 |
TOYOTA GR YARIS RALLY2 H₂ CONCEP
