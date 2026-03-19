Επιμένει η κακοκαιρία: Σκόνη, καταιγίδες και χιόνια την Παρασκευή

Παραμένει και αύριο η αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα κυρίως στα νότια, με τις βροχές να έχουν κατά τόπους χαρακτήρα λασποβροχής, αλλά και χιόνια.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, θα σημειωθούν βροχοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και καταιγίδες κυρίως στη Νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης.

Οι βόρειοι άνεμοι θα είναι ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και δε θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 14 με 15 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται βροχές έως το απόγευμα, με ισχυρούς βοριάδες, ιδιαίτερα στα ανατολικά όπου νωρίς θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία έως τους 12 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ασθενείς βροχές θα εκδηλωθούν το πρωί, οι βορειοδυτικοί άνεμοι μέχρι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως τους 14 βαθμούς.

Aναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 20/3

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές καιλίγα χιόνια στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια- παραθαλάσσια 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς και Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα τιςπρώτες πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα θαλάσσια -παραθαλάσσια τοπικά 7 και πρόσκαιρα το πρωί έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μέχρι το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Στα νότια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές τιςπρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

