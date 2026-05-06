Σαλαμίνα: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό

Υπήρχε «έξυπνη» διάβαση μπροστά στο σημείο του ατυχήματος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.05.26 , 22:44 Πληθαίνουν Οι Κάμερες Που Καταγράφουν Παραβίαση Κόκκινου Φαναριού
06.05.26 , 22:36 Θεσσαλονίκη: Καταγγελίες Φοιτητών - Τριτοκοσμικές Συνθήκες Στις Εστίες
06.05.26 , 22:24 Σαλαμίνα: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 12χρονης από περιπολικό
06.05.26 , 22:18 Πολιτικό «μασάζ» στη ΝΔ ενόψει της συνεδρίασης της Κ.Ο. την Πέμπτη
06.05.26 , 22:08 Cyclon: Υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Fontana στο Ράλλυ Πορτoγαλίας
06.05.26 , 21:52 «Προαναγγελθείσα» η τραγωδία στο Ηράκλειο: Τι είχε συμβεί πριν το φονικό
06.05.26 , 21:45 Tριμερής Ελλάδας- Κύπρου - Ιορδανίας στη «σκιά» του πολέμου
06.05.26 , 21:25 MasterChef: Το ζητούμενο της ομαδικής δοκιμασίας και η συμβολή του AI
06.05.26 , 21:19 Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Κλήση για κακούργημα σε βουλευτές από λάθος!
06.05.26 , 21:18 Μαλέσκου: Η εντυπωσιακή τούρτα για τα γενέθλια της κόρης της
06.05.26 , 21:09 Ηράκλειο: Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο
06.05.26 , 20:31 Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα στα Στενά του Ορμούζ
06.05.26 , 20:12 Mπόμπα: Απαθανάτισε τον Τανιμανίδη να παίζει με τις κόρες τους
06.05.26 , 19:57 Mazda CX-5: Ήρθε το ολοκαίνουργιο μοντέλο -Εκδόσεις και τιμές
06.05.26 , 19:46 Τροχός της Τύχης: Ο τελικός γρίφος που έγινε… γλωσσοδέτης!
Χρηστίδου: Τι κάνει «8,5 ώρες» στο γυμναστήριο
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Απεργία 13/5: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία
Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται περισσότερο τον Μάιο
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού: «Στην αρχή με πείραζε»
Κατερίνα Καινούργιου: Η ολόσωμη φωτογραφία μετά τη γέννηση της κόρης της
Μπακογιάννη για Κοσιώνη: «Τυχερή που την έχω νύφη μου. Σπάνιο πλάσμα!»
Ιωάννα Τούνη: Room tour από τη Βαρκελώνη σε minimal πολυτελές διαμέρισμα
Eπίδομα έως 1.600 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους - Ποιους αφορά
Κάτια Ζυγούλη: «Κάθε σεζόν φτιάχνω 2-3 στολές για κάθε εκδοχή μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (6/5/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τροχαίο ατύχημα στη Σαλαμίνα με θύμα 12χρονη, που παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από δημοτικό σχολείο.
  • Διαταγή για Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το περιστατικό, με συλλογή μαρτυριών και υλικού από κάμερες ασφαλείας.
  • Ο αστυνομικός οδηγός του περιπολικού συνελήφθη, ενώ η 12χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με κάταγμα στο πόδι.
  • Το ατύχημα συνέβη μπροστά στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας, σε σημείο με «έξυπνη» διάβαση.

Τροχαίο ατύχημα με θύμα ένα 12χρονο κορίτσι είχαμε στη Σαλαμίνα. Περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος παρέσυρε το παιδί έξω από δημοτικό σχολείο. Για το περιστατικό έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση

Οι κραυγές πόνου του 12χρονου κοριτσιού που ακούγονται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας κόβουν την ανάσα. Είναι η στιγμή που παρασύρεται από περιπολικό της Αστυνομίας, λίγο μετά τις 7:20 το απόγευμα. Κάμερα ασφαλείας καταστήματος, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, καταγράφει τα πρώτα περιπολικά που φτάνουν στο σημείο και την κινητοποίηση για τη μεταφορά του τραυματισμένου παιδιού άμεσα στο νοσοκομείο.

 

Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο

Τροχαίο ατύχημα με θύμα ένα 12χρονο κορίτσι είχαμε στη Σαλαμίνα. Περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος παρέσυρε το παιδί έξω από δημοτικό σχολείο.

Το σημείο όπου έγινε το ατύχημα βρίσκεται ακριβώς μπροστά στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας. Εκεί υπάρχει «έξυπνη» διάβαση με έγχρωμες διαγραμμίσεις και κάμερα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το παιδί πήγε να περάσει απέναντι όταν παρασύρθηκε από το περιπολικό της Αστυνομίας, το οποίο έφερε συμβατικές πινακίδες.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Σαλαμίνας συλλέγουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στον συγκεκριμένο δρόμο. 

Σαλαμίνα: Συνελήφθη ο αστυνομικός που οδηγούσε - ΕΔΕ για τα αίτια του ατυχήματος

Σαλαμίνα: Συνελήφθη ο αστυνομικός που οδηγούσε - ΕΔΕ για τα αίτια του ατυχήματος  

Ο αστυνομικός που οδηγούσε συνελήφθη. Η Τροχαία Σαλαμίνας, που διεξάγει την Ένορκη Διοικητική Εξέταση, συγκεντρώνει μαρτυρίες προκειμένου να εξακριβώσει από ποιο σημείο η 12χρονη προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο, αλλά και την ταχύτητα του περιπολικού.

Η 12χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, με κάταγμα στο πόδι της.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
 |
12ΧΡΟΝΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top