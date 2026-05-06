Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο

Το κορίτσι επιχειρούσε να διασχίσει τη διάβαση πεζών

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Σαλαμίνα: Περιπολικό Παρέσυρε 12χρονη Έξω Από Σχολείο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο στη Σαλαμίνα.
  • Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης, όταν η ανήλικη προσπαθούσε να διασχίσει τη διάβαση πεζών.
  • Η 12χρονη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας και χρειάστηκε χειρουργείο στο πόδι.
  • Η κατάσταση της υγείας της είναι εκτός κινδύνου.
  • Η Τροχαία Σαλαμίνας διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στη Σαλαμίνα, όταν περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από σχολείο της περιοχής. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 αργά το απόγευμα έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο, όταν το όχημα της αστυνομίας παρέσυρε την ανήλικη, η οποία επιχειρούσε να διασχίσει τη διάβαση πεζών.  

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου κρίθηκε αναγκαίο να χειρουργηθεί στο πόδι. Ωστόσο, είναι εκτός κινδύνου.  

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν ερευνώνται από την Τροχαία Σαλαμίνας.

