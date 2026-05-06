Σαλαμίνα: Περιπολικό Παρέσυρε 12χρονη Έξω Από Σχολείο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στη Σαλαμίνα, όταν περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από σχολείο της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 αργά το απόγευμα έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο, όταν το όχημα της αστυνομίας παρέσυρε την ανήλικη, η οποία επιχειρούσε να διασχίσει τη διάβαση πεζών.
Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου κρίθηκε αναγκαίο να χειρουργηθεί στο πόδι. Ωστόσο, είναι εκτός κινδύνου.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν ερευνώνται από την Τροχαία Σαλαμίνας.