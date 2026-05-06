Η Audi φέρνει την εξηλεκτρισμένη απόδοση ακόμη πιο κοντά στον κόσμο της Formula 1. Στο Grand Prix του Μαϊάμι, το νέο Audi RS 5 κάνει το ντεμπούτο του ως αυτοκίνητο του προγράμματος F1 Pirelli Hot Laps, δίνοντας σε προσκεκλημένους τη δυνατότητα να ζήσουν την εμπειρία μιας πίστας Formula 1 από τη θέση του συνοδηγού, δίπλα σε επαγγελματίες οδηγούς αγώνων.

Ως το πρώτο high-performance plug-in hybrid μοντέλο της Audi Sport, το νέο Audi RS 5 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής επιδόσεων για τη μάρκα. Συνδυάζει ηλεκτρισμένη ισχύ, εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά και μία παγκόσμια τεχνολογική καινοτομία: το quattro με Dynamic Torque Control. Το ηλεκτρομηχανικό torque vectoring βοηθά το μοντέλο να στρίβει με μεγαλύτερη ακρίβεια και αυτοπεποίθηση, κατανέμοντας τη ροπή εκεί όπου υπάρχει η περισσότερη πρόσφυση. Το αποτέλεσμα είναι μια οδηγική εμπειρία άμεση, ευέλικτη και απόλυτα ελεγχόμενη.

Υβριδική ισχύς με καθαρόαιμο σπορ χαρακτήρα

Με μέγιστη συνδυαστική ισχύ 470 kW / 639 hp και τελική ταχύτητα έως 285 χλμ./ώρα, το νέο Audi RS 5 αποτελεί ιδανική επιλογή για το πρόγραμμα F1 Pirelli Hot Laps. Στο πλαίσιο επιλεγμένων Grand Prix, οι προσκεκλημένοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις πίστες της Formula 1 μέσα από σπορ μοντέλα παραγωγής, με επαγγελματίες οδηγούς αγώνων στο τιμόνι.

Με το Audi RS 5, η Audi αποδεικνύει ότι η ακρίβεια στις στροφές, η υψηλή σπορ απόδοση και ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα κίνησης μπορούν να συνυπάρχουν. Για πρώτη φορά, η Audi Sport συνδυάζει έναν ισχυρό V6 biturbo κινητήρα 2,9 λίτρων, απόδοσης 375 kW / 510 hp, με ηλεκτροκινητήρα 130 kW. Έτσι, το μοντέλο θέτει νέα δεδομένα στην κατηγορία του, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις με βελτιωμένη αποδοτικότητα.

Επαγγελματίες οδηγοί αγώνων με σημαντική ιστορία στην Audi

Δύο Audi RS 5 συμμετέχουν πλέον, ως αυτοκίνητα παραγωγής και χωρίς πρόσθετες τεχνικές μετατροπές, σε επιλεγμένους αγώνες της Formula 1, αναδεικνύοντας τις κορυφαίες δυνατότητές τους σε δυναμική οδήγηση. Το ειδικό χρώμα Titanium και οι δακτύλιοι Audi σε Lava Red στο εμπρός και πίσω μέρος, καθώς και στα κεντρικά καπάκια των μαύρων ζαντών, προσθέτουν διακριτικές λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τη χρωματική παλέτα του μονοθεσίου Audi R26.

Τα αυτοκίνητα προετοιμάζονται και συντηρούνται

από έμπειρους μηχανικούς αγώνων της Audi Sport. Στο τιμόνι θα βρίσκονται δύο οδηγοί με ισχυρούς δεσμούς με την Audi και σημαντικές επιτυχίες στο παλμαρέ τους: ο Dindo Capello και ο Markus Winkelhock. Ο Capello έχει καταγράψει μεγάλες επιτυχίες στις ΗΠΑ, με πέντε νίκες στις 12 Ώρες του Sebring και δύο τίτλους στο American Le Mans Series. Ο Winkelhock είναι τρεις φορές νικητής στις 24 Ώρες του Nürburgring, ενώ το 2007 είχε προκαλέσει αίσθηση όταν βρέθηκε προσωρινά επικεφαλής στον μοναδικό του αγώνα στη Formula 1. «Ανυπομονώ να γνωρίσω στους προσκεκλημένους τις πίστες της Formula 1 και, κυρίως, την ευελιξία και τη δυναμική του νέου Audi RS 5», δήλωσε ο Markus Winkelhock. «Ειδικά σε κλειστές στροφές, όπως αυτές της διαδρομής γύρω από το Hard Rock Stadium στο Μαϊάμι, το quattro με Dynamic Torque Control μπορεί πραγματικά να αναδείξει τα πλεονεκτήματά του. Για εμένα, αυτό είναι απτό Vorsprung durch Technik: κορυφαία σπορ αίσθηση και καθημερινή άνεση σε έναν συνδυασμό που μπορεί να απολαύσει κάθε οδηγός Audi».

Η Formula 1 ως ισχυρή πλατφόρμα για την ανάπτυξη της Audi στις ΗΠΑ

Η επιλογή του Μαϊάμι για την πρεμιέρα του Audi RS 5 ως hot-lap car δεν είναι τυχαία. Η Audi αξιοποιεί τη Formula 1 ως διεθνή πλατφόρμα υψηλής απήχησης, σε μια περίοδο κατά την οποία στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στις ΗΠΑ, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο.

Η στρατηγική αυτή συνοδεύεται από σημαντική ανανέωση της γκάμας της μάρκας στην αμερικανική αγορά. Με το λανσάρισμα του Audi Q9, καθώς και του νέου Audi Q7, η Audi ανανεώνει και διευρύνει φέτος την SUV γκάμα της. Παράλληλα, τα νέα Audi Q3 SUV και Audi Q3 Sportback διατίθενται στις ΗΠΑ από τον Μάρτιο και υποστηρίζονται από νέα brand καμπάνια με τους Αμερικανούς ηθοποιούς Morgan Freeman και Chase Infiniti. Σε συνδυασμό με την ευρύτερη ανανέωση της SUV γκάμας της, η Audi σχεδιάζει να διαθέτει έως το τέλος του έτους το πιο φρέσκο premium SUV portfolio στην αμερικανική αγορά.

