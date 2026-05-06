Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Λιμενικό, μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικού τόνους σόδας. Μετά την πρόσκρουση στα βράχια, υπέστη σοβαρές ζημιές, με αποτέλεσμα να βυθιστεί.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά εννέα μέλη πληρώματος, οκτώ Τούρκοι κι ένας Αζέρος. Και οι εννέα διασώθηκαν από το Λιμενικό.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, το πλοίο «Νήσος Σάμος» που εκτελούσε δρομολόγιο από την Άνδρο προς τον Πειραιά, δύο παραπλέοντα πλοία και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Δύο από τους ναυτικούς περισυνελέγησαν από τη θαλάσσια περιοχή από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι επτά εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο της Άνδρου.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του νησιού και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται καλές, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή διάσωση του πληρώματος. Τα αίτια της προσάραξης και της βύθισης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

