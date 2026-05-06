Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη από την εν ψυχρώ δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, μόλις 20 ετών στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο. Δράστης είναι ένας 54χρονος πατέρας, ο οποίος έχασε τον γιο του σε τροχαίο το 2023, στο οποίο είχε εμπλακεί και το θύμα. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας γράφτηκαν στο σημείο, όταν έφτασε εκεί η μητέρα του θύματος και οι κραυγές θρήνου «έσκισαν» τον αέρα.
Ηράκλειο: Ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας του 20χρονου
«Το παιδί μου, ποιος σκότωσε το παιδί μου;», ούρλιαζε η μάνα του αδικοχαμένου Νικήτα αντικρύζοντας το άψυχο σώμα του πάνω στο οδόστρωμα.
Οι συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να την παρηγορήσουν, όμως λύγισαν κι αυτοί μπροστά στον αβάσταχτο πόνο της μάνας για το νεκρό παιδί της.
Κρήτη: Τον απειλούσε, είχε πάει τέσσερις φορές στην αστυνομία
Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που έρχονται στο φως, ο άτυχος 20χρονος τα τελευταία τρία χρόνια ζούσε υπό καθεστώς τρόμου. Ο 54χρονος τον είχε βάλει στο στόχαστρό του, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του μοναχογιού του και τον απειλούσε διαρκώς.
Ο 20χρονος είχε αναγκαστεί να απευθυνθεί τέσσερις φορές στην αστυνομία, καταγγέλλοντας τον 54χρονο και εκφράζοντας τις ανησυχίες του για τη ζωή του.
Σύμφωνα με το neakriti.gr δεχόταν απειλές από τον δράστη, ακόμα και με όπλο και πριν από περίπου ένα χρόνο είχε υποβάλει μήνυση σε βάτος του γιατί τον είχε πλησιάσει με κουκούλα και τον είχε χτυπήσει.
Ο 54χρονος φέρεται να είχε αποπειραθεί να σκοτώσει ξανά τον νεαρό τα Χριστούγεννα του 2024. Τότε τον είχε κατονομάσει στις αρχές η αδελφή του 20χρονου.
Τα μέτρα ασφαλείας στον νομό Ηρακλείου είναι δρακόντεια μετά τη δολοφονία του 20χρονου, καθώς οι αρχές φοβούνται ότι θα ξεσπάσει βεντέτα ανάμεσα στις δύο οικογένειες.
Κρήτη: Το καρτέρι που έστησε ο 54χρονος στον 20χρονο
Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα την Τρίτης έξω από μίνι μάρκετ στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμμουδάρα. Σύμφωνα με το cretalive.gr στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε και η σύζυγος του 54χρονου για συνέργεια στη δολοφονία, καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο, όταν εκείνος εκτέλεσε τον νεαρό.
Ο δράστης φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος και να εμβόλισε το όχημά του. Ο νεαρός έντρομος, προσπάθησε να διαφύγει πεζός, όμως ο 54χρονος τον κυνήγησε, τον εγκλώβισε και τον πυροβόλησε τέσσερις φορές στο στήθος, σκοτώνοντάς τον εν ψυχρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα προσπάθησε να μπει και σε έναν χώρο με ενοικιαζόμενα δωμάτια για να σωθεί αλλά δεν τα κατάφερε.
Ο 54χρονος διέφυγε από το σημείο και λίγη ώρα αργότερα πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και παραδόθηκε.
Κρήτη: Το κίνητρο πίσω από την άγρια δολοφονία
Η αιτία που όπλισε το χέρι του 54χρονου ήταν ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε γίνει πριν από τρία χρόνια και στο οποία έχασε τη ζωή του ο γιος του. Το αυτοκίνητο με το οποίο σημειώθηκε το τροχαίο οδηγούσε τότε ο 20χρονος.
Ο γιος του 54χρονου, 17 ετών τότε, είχε μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο κι έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή για 19 μέρες στη ΜΕΘ. Δεν τα κατάφερε όμως και υπέκυψε στα τραύματά του.
Από τότε ο πατέρας θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του τον 20χρονο και αναζητούσε εκδίκηση. Χθες το απόγευμα το δολοφονικό του σχέδιο μπήκε σε εφαρμογή, πήρε στα χέρια του τη δικαιοσύνη και έκοψε το νήμα της ζωής σε έναν νέο άνθρωπο με τον πιο άγριο τρόπο.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.