Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη από την εν ψυχρώ δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, μόλις 20 ετών στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο. Δράστης είναι ένας 54χρονος πατέρας, ο οποίος έχασε τον γιο του σε τροχαίο το 2023, στο οποίο είχε εμπλακεί και το θύμα. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας γράφτηκαν στο σημείο, όταν έφτασε εκεί η μητέρα του θύματος και οι κραυγές θρήνου «έσκισαν» τον αέρα.

«Το παιδί μου, ποιος σκότωσε το παιδί μου;», ούρλιαζε η μάνα του αδικοχαμένου Νικήτα αντικρύζοντας το άψυχο σώμα του πάνω στο οδόστρωμα.

O 20χρονος που δολοφονήθηκε στην Αμμουδάρα στο Ηράκλειο

Οι συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να την παρηγορήσουν, όμως λύγισαν κι αυτοί μπροστά στον αβάσταχτο πόνο της μάνας για το νεκρό παιδί της.

Κρήτη: Τον απειλούσε, είχε πάει τέσσερις φορές στην αστυνομία

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που έρχονται στο φως, ο άτυχος 20χρονος τα τελευταία τρία χρόνια ζούσε υπό καθεστώς τρόμου. Ο 54χρονος τον είχε βάλει στο στόχαστρό του, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον θάνατο του μοναχογιού του και τον απειλούσε διαρκώς.

Ο 20χρονος είχε αναγκαστεί να απευθυνθεί τέσσερις φορές στην αστυνομία, καταγγέλλοντας τον 54χρονο και εκφράζοντας τις ανησυχίες του για τη ζωή του.

Ο δράστης εμβόλισε το αυτοκίνητο του 20χρονου και τον πυροβόλησε τέσσερις φορές, ενώ εκείνος προσπαθούσε να γλιτώσει - Eurokinissi

Σύμφωνα με το neakriti.gr δεχόταν απειλές από τον δράστη, ακόμα και με όπλο και πριν από περίπου ένα χρόνο είχε υποβάλει μήνυση σε βάτος του γιατί τον είχε πλησιάσει με κουκούλα και τον είχε χτυπήσει.

Ο 54χρονος φέρεται να είχε αποπειραθεί να σκοτώσει ξανά τον νεαρό τα Χριστούγεννα του 2024. Τότε τον είχε κατονομάσει στις αρχές η αδελφή του 20χρονου.

O 54χρονος δράστης της δολοφονίας μαζί με τη σύζυγό του

Τα μέτρα ασφαλείας στον νομό Ηρακλείου είναι δρακόντεια μετά τη δολοφονία του 20χρονου, καθώς οι αρχές φοβούνται ότι θα ξεσπάσει βεντέτα ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Κρήτη: Το καρτέρι που έστησε ο 54χρονος στον 20χρονο

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα την Τρίτης έξω από μίνι μάρκετ στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμμουδάρα. Σύμφωνα με το cretalive.gr στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε και η σύζυγος του 54χρονου για συνέργεια στη δολοφονία, καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο, όταν εκείνος εκτέλεσε τον νεαρό.

Ο 20χρονος τα τελευταία τρία χρόνια δεχόταν συνεχώς απειλές από τον 54χρονο - Eurokinissi

Ο δράστης φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος και να εμβόλισε το όχημά του. Ο νεαρός έντρομος, προσπάθησε να διαφύγει πεζός, όμως ο 54χρονος τον κυνήγησε, τον εγκλώβισε και τον πυροβόλησε τέσσερις φορές στο στήθος, σκοτώνοντάς τον εν ψυχρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα προσπάθησε να μπει και σε έναν χώρο με ενοικιαζόμενα δωμάτια για να σωθεί αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο 20χρονος που δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο είχε πάει τέσσερις φορές στην αστυνομία και είχε εκφράσει τους φόβους του για τη ζωή του - Eurokinissi

Ο 54χρονος διέφυγε από το σημείο και λίγη ώρα αργότερα πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου και παραδόθηκε.

Κρήτη: Το κίνητρο πίσω από την άγρια δολοφονία

Η αιτία που όπλισε το χέρι του 54χρονου ήταν ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε γίνει πριν από τρία χρόνια και στο οποία έχασε τη ζωή του ο γιος του. Το αυτοκίνητο με το οποίο σημειώθηκε το τροχαίο οδηγούσε τότε ο 20χρονος.

Ο 17χρονος γιος του δράστη της δολοφονίας στο Ηράκλειο που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 2023

Ο γιος του 54χρονου, 17 ετών τότε, είχε μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο κι έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή για 19 μέρες στη ΜΕΘ. Δεν τα κατάφερε όμως και υπέκυψε στα τραύματά του.

Από τότε ο πατέρας θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του τον 20χρονο και αναζητούσε εκδίκηση. Χθες το απόγευμα το δολοφονικό του σχέδιο μπήκε σε εφαρμογή, πήρε στα χέρια του τη δικαιοσύνη και έκοψε το νήμα της ζωής σε έναν νέο άνθρωπο με τον πιο άγριο τρόπο.