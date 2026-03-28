Νέα τραγωδία στην Κρήτη με ναυάγιο - 22 μετανάστες νεκροί

22 άτομα πέθαναν από τις κακουχίες και τους έριξαν στη θάλασσα

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Παναγιώτης Μπαλάσκας)
Κρήτη: Νέο Nαυάγιο Με Μετανάστες - 22 Νεκροί
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ναυάγιο ανοιχτά της Ιεράπετρας στην Κρήτη είχε ως αποτέλεσμα τον πνιγμό 22 μεταναστών.
  • Η λέμβος ξεκίνησε από την Τομπρούκ της Λιβύης με 48 επιβάτες και παρέμεινε 6 ημέρες στη θάλασσα χωρίς τροφή και νερό.
  • Οι σοροί των 22 θυμάτων απορρίφθηκαν στη θάλασσα κατόπιν εντολών διακινητών.
  • Δύο διακινητές από το Νότιο Σουδάν συνελήφθησαν για παράνομες δραστηριότητες και ανθρωποκτονία από αμέλεια.
  • 26 μετανάστες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για ιατρική περίθαλψη.

Νέο πολύνεκρο ναυάγιο με πρόσφυγες σημειώθηκε ανοιχτά της Ιεράπετρας, που είχε ως αποτέλεσμα τον πνιγμό 22 ανθρώπων. 

Σύμφωνα με τις καταθέσεις 26 μεταναστών που διασώθηκαν, η λέμβος ξεκίνησε το βράδυ της 21ης Μαρτίου από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική διαδικασία, στη λέμβο επιβιβάστηκαν αρχικά συνολικά 48 άτομα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι επιβαίνοντες έχασαν τον προσανατολισμό τους και παρέμειναν επί 6 ημέρες στη θάλασσα, χωρίς νερό και τρόφιμα. Κατά δήλωση των διασωθέντων, 22 άτομα έχασαν τη ζωή τους λόγω των κακουχιών και οι σοροί τους απορρίφθηκαν στη θάλασσα, κατόπιν εντολών ενός εκ των διακινητών.

Για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα, οι αλλοδαποί κατέβαλαν χρηματικά ποσά ύψους 1.000.000 λάκ Μπαγκλαντές (10.000 δολαρίων ΗΠΑ και 12.000 δηναρίων Λιβύης αντίστοιχα). 

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, αναγνωρίστηκαν δύο αλλοδαποί (υπήκοοι Νοτίου Σουδάν), ηλικίας 19 και 22 ετών ως οι διακινητές των υπολοίπων και συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη Είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 45 Π.Κ «Συναυτουργία», καθώς και για παράβαση των άρθρων 45 Π.Κ. (Συναυτουργία), 306 Π.Κ. (Θανατηφόρος έκθεση) και 302 Π.Κ. (Ανθρωποκτονία από αμέλεια)».

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για το περιστατικό

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού: «Τις μεσημβρινές ώρες στις 26-3-2026, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την παροχή συνδρομής σε μία λέμβο σε δυσχερή θέση με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 52 ν.μ. Νότια της Ιεράπετρας. Στην περιοχή έσπευσε ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX, όπου εντόπισε την πνευστή λέμβο και περισυνέλεξε είκοσι έξι (26) αλλοδαπούς (24 άνδρες, 1 γυναίκα και 1 ανήλικος), οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή της λάντζας «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π. 2097 στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και στελεχών του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ δύο εκ των ανωτέρω διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για παροχή ιατρικής περίθαλψης.

