Ο Κωστής Μαραβέγιας στον Κήπο του Μεγάρου, στις 12 Ιουνίου

Μια συναυλία- γιορτή, γεμάτη ενέργεια και οπλισμένη με μουσική και ελπίδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.05.26 , 18:58 Volvo Cars: Η φιλοσοφία της μάρκας είναι η ασφάλεια
20.05.26 , 18:45 Μάρα Ζαχαρέα: Chic εμφάνιση στην παρουσίαση νέου βιβλίου του Πάνου Σόμπολου
20.05.26 , 18:30 Opel: Παρουσιάζει μια συναρπαστική πρόταση για το διεθνές Rally
20.05.26 , 18:18 Εκδόσεις Πουκαμισάς: Διαδικτυακές παρουσιάσεις για τα νέα σχολικά βιβλία
20.05.26 , 17:50 Ο Κωστής Μαραβέγιας στον Κήπο του Μεγάρου, στις 12 Ιουνίου
20.05.26 , 17:30 Μπάνια στη Μύκονο ο Αταμάν, λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση
20.05.26 , 17:24 Αττική Οδός: Νεκρός οδηγός μηχανής - Συγκρούστηκε με περιπολικό και φορτηγό
20.05.26 , 17:12 MasterChef:Ποιοι θα εξασφαλίσουν θέση στην επόμενη φάση του Silver Επάθλου;
20.05.26 , 15:54 Πολυζωγοπούλου: Στα Δικαστήρια Για Την Υπόθεση Λύτρα
20.05.26 , 15:52 Η μάστιγα της συνήθειας: Πώς ο «αυτόματος πιλότος» εμποδίζει την εξέλιξη
20.05.26 , 15:52 Ναύπακτος: Τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου
20.05.26 , 15:49 Κάλυμνος: Mυστήριο Με Τον Θάνατο Του 47χρονου
20.05.26 , 15:46 ΟΠΕΚΕΠΕ Βορίζια: Ποια Είναι Η Πλευρά Των 3 Κατηγορούμενων
20.05.26 , 15:43 Survivor: Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το οριστικό φινάλε του ριάλιτι
20.05.26 , 15:41 Γιατί μας ελκύουν όσοι δε μας θέλουν; - Ο ψυχολόγος Μ. Χατζημαλωνάς απαντά
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Δημήτρης Κοντόπουλος: Τα γνωστά τραγούδια που έχει γράψει
Τέλος οι παλιές ταυτότητες - Μέχρι πότε πρέπει να βγάλετε νέα
Σίσσυ Χρηστίδου: Αγνώριστη με τη νέα αλλαγή στα μαλλιά της
Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
MasterChef Silver Week: Αυτοί οι δύο μάγειρες περνούν στην επόμενη φάση
Βικτώρια Χαλκίτη: «Τότε κατάλαβα ότι θα κερδίσει η Dara για την Βουλγαρία»
ΜasterChef 10: Δύο εξαιρετικά πιάτα, αλλά ένα κερδίζει!
Άση Μπήλιου: H Αφροδίτη στον Καρκίνο - Προσοχή δύο ημερομηνίες του Μαΐου
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Κωστής Μαραβέγιας Κήπος Μεγάρου
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο αγαπημένος μας Κωστής Μαραβέγιας, πιστός στο ετήσιο καλοκαιρινό ραντεβού του στον Κήπο του Μεγάρου, μας καλεί και φέτος σε μια μοναδική συναυλία στον μαγευτικό και αγαπημένο του και αγαπημένο μας Κήπο την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Με τη χαρακτηριστική του ενέργεια και το ξεχωριστό του «ταξιδιάρικο» μουσικό ύφος, ο Κωστής Μαραβέγιας υπόσχεται ακόμα ένα εκρηκτικό και παιχνιδιάρικο live γεμάτο ρυθμό, συναίσθημα και αγαπημένα τραγούδια. Από τις μεγάλες του επιτυχίες μέχρι πιο πρόσφατες μουσικές δημιουργίες, το πρόγραμμα θα είναι μια γιορτή που θα παρασύρει το κοινό σε χορό και τραγούδι, αλλά και σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής!

maravegias megaro

Ραντεβού λοιπόν και φέτος στον Κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 21:00 για ακόμα μια συναυλία- γιορτή με πανηγυρικό χαρακτήρα, οπλισμένη με μουσική και ελπίδα και με μια διάχυτη διάθεση αντίστασης στον αρνητισμό, τον κυνισμό και την αβεβαιότητα της εποχής.

Άλλωστε, ο Κωστής Μαραβέγιας αποδεικνύει σε κάθε του παράσταση ότι είναι από εκείνους τους περφόρμερ που χαίρονται τις συναυλίες όσο και το κοινό που τον παρακολουθεί.

Τα λέμε εκεί!

Μια συμπαραγωγή του Μεγάρου και της MINOS EMI / UNIVERSAL. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΔΩ: https://webtics.megaron.gr/el/events/?eventid=3883

Βρείτε και ακολουθήστε τον Κωστή Μαραβέγια:

Instagram: maraveyas

Facebook: maraveyas

Twitter: maraveyas

TikTok: maraveyas

Spotify: Maraveyas

YouTube: http://www.youtube.com/@maraveyas
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
 |
ΚΗΠΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ
 |
ΚΩΣΤΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ
 |
ΜΟΥΣΙΚΗ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top