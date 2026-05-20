Καρχαρίες στην Ελλάδα: Ποια είδη υπάρχουν και πού εμφανίζονται πιο συχνά

Συναγερμός μετά την εμφάνιση καρχαρία στην Κόρινθο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.05.26 , 13:39 Τέλος οι παλιές ταυτότητες - Μέχρι πότε πρέπει να βγάλετε νέα
20.05.26 , 13:35 Λιθουανία: Συναγερμός μετά από αναφορές για επίθεση με drone
20.05.26 , 13:11 Άση Μπήλιου: H Αφροδίτη στον Καρκίνο - Προσοχή δύο ημερομηνίες του Μαΐου
20.05.26 , 13:00 «Ανα-τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ
20.05.26 , 12:44 Σοφία Φιλιππίδου: Τι κάνει σήμερα η ηθοποιός με τις μικρασιατικές ρίζες
20.05.26 , 12:44 Ρόδος: Σπαραγμός στην κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο
20.05.26 , 12:34 Φτιάξτε στρόμπολι με γέμιση στήθος κοτόπουλο και μανιτάρια
20.05.26 , 12:23 Οσμή Αττική: «Στον Σαρωνικό η πηγή» - Τα τρία επικρατέστερα σενάρια
20.05.26 , 12:13 Μπορεί η «έλλειψη φιλοδοξίας» να μπει ανάμεσά στο ζευγάρι;
20.05.26 , 12:00 Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στη Ρωμαίκή Αγορά, στις 25 Μαΐου
20.05.26 , 11:48 Μίρκα Παπακωνσταντίνου: «Ήμουν κομπλεξικό & εσωστρεφές παιδί. Ακόμα είμαι»
20.05.26 , 11:48 Σωτηροπούλου: «Είναι μέρες που είμαι θλιμμένη και ανεβάζω κάτι πολύ όμορφο»
20.05.26 , 11:47 Ελεονώρα Μελέτη: Το τρυφερό μήνυμα για τα 9 χρόνια με τον Θοδωρή Μαροσούλη
20.05.26 , 11:43 Καρχαρίες στην Ελλάδα: Ποια είδη υπάρχουν και πού εμφανίζονται πιο συχνά
20.05.26 , 11:28 OMODA 9 SHS-P: Για ποιους λόγους ξεχωρίζει
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
MasterChef Silver Week: Αυτοί οι δύο μάγειρες περνούν στην επόμενη φάση
Δημήτρης Κοντόπουλος: Τα γνωστά τραγούδια που έχει γράψει
Σίσσυ Χρηστίδου: Αγνώριστη με τη νέα αλλαγή στα μαλλιά της
ΜasterChef 10: Δύο εξαιρετικά πιάτα, αλλά ένα κερδίζει!
Σταυροπούλου: «Όταν αποφάσισα να χωρίσω, με έτρωγαν οι ενοχές για τη Δανάη»
Χρουσαλά - Πατίτσας: Dinner και Eurovision στο πολυτελές γιοτ τους
Ρόδος: Σπαραγμός στην κηδεία μητέρας και κόρης που σκοτώθηκαν στο τροχαίο
Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία korinthostv.gr
Ποια είδη καρχαρία υπάρχουν στην Ελλάδα και πού εμφανίζονται / Βίντεο Ant1 - Το Πρωινό

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εμφάνιση καρχαρία μήκους δύο μέτρων στα Λουτρά Ωραίας Ελένης προκάλεσε ανησυχία στην Κορινθία.
  • Οι περισσότεροι καρχαρίες στην Ελλάδα δεν είναι επιθετικοί προς τον άνθρωπο.
  • Πιθανό είδος του καρχαρία που εθεάθη είναι ο καρχαρίας μάκο, γνωστός για την ταχύτητά του.
  • Στις ελληνικές θάλασσες υπάρχουν δεκάδες είδη καρχαριοειδών, όπως ο μεγάλος λευκός και ο γλαυκοκαρχαρίας.
  • Αυξημένη παρουσία καρχαριών παρατηρείται στο Ιόνιο, Σαρωνικό, Παγασητικό, Χαλκιδική, Δωδεκάνησα και νότια της Κρήτης.

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Κορινθία μετά την εμφάνιση καρχαρία στα Λουτρά Ωραίας Ελένης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν μήκους περίπου δύο μέτρα και κινούταν σε μικρή απόσταση από την ακτή. 

Mε εξαφάνιση απειλούνται oι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες της Μεσογείου

Το συμβάν προκάλεσε έντονη ανησυχία, ωστόσο η εμφάνιση καρχαρία στην Ελλάδα δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Όπως εξηγούν ειδικοί, οι περισσότεροι καρχαρίες που συναντώνται στις ελληνικές θάλασσες δεν είναι επιθετικοί προς τον άνθρωπο, ενώ πολλές φορές κινούνται σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς να γίνονται αντιληπτοί. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο είδος που εθεάθη στον Κορινθιακό ενδέχεται να ήταν καρχαρίας μάκο, ένα από τα πιο γνωστά καρχαριοειδή της Μεσογείου, το οποίο θεωρείται ταχύ και δυνητικά επικίνδυνο, χωρίς όμως να καταγράφονται συχνά περιστατικά επιθέσεων στην Ελλάδα. 

Ποια είδη καρχαριών υπάρχουν στην Ελλάδα  

Οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν δεκάδες είδη καρχαριοειδών και χονδριχθύων, σύμφωνα με τις καταγραφές των τελευταίων ετών.

Ανάμεσα σε αυτά είναι τα εξής: 

  • μεγάλος λευκός καρχαρίας 
  • γλαυκοκαρχαρίας (μπλε καρχαρίας) 
  • καρχαρίας μάκο 
  • προσκυνητής ή «σαπουνάς» 
  • αλεπόψαρο 
  • σαλάχια και χίμαιρες 

Επιστήμονες τονίζουν ότι η παρουσία καρχαριών στη Μεσόγειο είναι φυσιολογική, καθώς πρόκειται για είδη που αποτελούν μέρος του θαλάσσιου οικοσυστήματος εδώ και χιλιάδες χρόνια. 

Πού εντοπίζονται καρχαρίες στην Ελλάδα 

Με βάση καταγραφές των τελευταίων δεκαετιών, εμφανίσεις καρχαριών έχουν σημειωθεί σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ωστόσο, αυξημένη παρουσία παρατηρείται κυρίως: 

  • στο Ιόνιο Πέλαγος 
  • στον Σαρωνικό Κόλπο 
  • στον Παγασητικό 
  • στη Χαλκιδική 
  • στα Δωδεκάνησα 
  • νότια της Κρήτης 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον Σαρωνικό, όπου, σύμφωνα με ειδικούς και ψαράδες, καταγράφεται συχνά παρουσία μικρών καρχαριοειδών, κυρίως σε βαθύτερα νερά. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ
 |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top