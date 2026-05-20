Ποια είδη καρχαρία υπάρχουν στην Ελλάδα και πού εμφανίζονται

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Κορινθία μετά την εμφάνιση καρχαρία στα Λουτρά Ωραίας Ελένης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν μήκους περίπου δύο μέτρα και κινούταν σε μικρή απόσταση από την ακτή.

Το συμβάν προκάλεσε έντονη ανησυχία, ωστόσο η εμφάνιση καρχαρία στην Ελλάδα δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Όπως εξηγούν ειδικοί, οι περισσότεροι καρχαρίες που συναντώνται στις ελληνικές θάλασσες δεν είναι επιθετικοί προς τον άνθρωπο, ενώ πολλές φορές κινούνται σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς να γίνονται αντιληπτοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο είδος που εθεάθη στον Κορινθιακό ενδέχεται να ήταν καρχαρίας μάκο, ένα από τα πιο γνωστά καρχαριοειδή της Μεσογείου, το οποίο θεωρείται ταχύ και δυνητικά επικίνδυνο, χωρίς όμως να καταγράφονται συχνά περιστατικά επιθέσεων στην Ελλάδα.

Ποια είδη καρχαριών υπάρχουν στην Ελλάδα

Οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν δεκάδες είδη καρχαριοειδών και χονδριχθύων, σύμφωνα με τις καταγραφές των τελευταίων ετών.

Ανάμεσα σε αυτά είναι τα εξής:

μεγάλος λευκός καρχαρίας

γλαυκοκαρχαρίας (μπλε καρχαρίας)

καρχαρίας μάκο

προσκυνητής ή «σαπουνάς»

αλεπόψαρο

σαλάχια και χίμαιρες

Επιστήμονες τονίζουν ότι η παρουσία καρχαριών στη Μεσόγειο είναι φυσιολογική, καθώς πρόκειται για είδη που αποτελούν μέρος του θαλάσσιου οικοσυστήματος εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Πού εντοπίζονται καρχαρίες στην Ελλάδα

Με βάση καταγραφές των τελευταίων δεκαετιών, εμφανίσεις καρχαριών έχουν σημειωθεί σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ωστόσο, αυξημένη παρουσία παρατηρείται κυρίως:

στο Ιόνιο Πέλαγος

στον Σαρωνικό Κόλπο

στον Παγασητικό

στη Χαλκιδική

στα Δωδεκάνησα

νότια της Κρήτης

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον Σαρωνικό, όπου, σύμφωνα με ειδικούς και ψαράδες, καταγράφεται συχνά παρουσία μικρών καρχαριοειδών, κυρίως σε βαθύτερα νερά.