Η Ελεονώρα Μελέτη γιόρτασε την Τετάρτη 20 Μαΐου την 9η επέτειο της σχέσης της με τον σύζυγό της, Θοδωρή Μαροσούλη, με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η πρώην παρουσιάστρια και -πλέον- Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο με φωτογραφίες από οικογενειακές στιγμές, ταξίδια και καθημερινές στιγμές του ζευγαριού.

Ελεονώρα Μελέτη: Η ανάρτηση στο Instagram

Στο βίντεο που ανέβασε η Ελεονώρα Μελέτη περιλαμβάνονται εικόνες από τη ζωή τους με τον Θοδωρή Μαροσούλη, με έμφαση σε προσωπικά και οικογενειακά στιγμιότυπα. Η ίδια το συνόδευσε με το εξής μήνυμα: «Εμείς για τους άλλους… Δε θα κρατήσει. Λίγους μήνες τους δίνω. Τι ανεύθυνοι, έκαναν παιδί από το πρώτο δίμηνο. Σαν μάνα του είναι δίπλα του. Εμείς για εμάς 9 χρόνια μετά».

Ο γάμος και η οικογένειά τους

Η Ελεονώρα Μελέτη κι ο Θοδωρής Μαροσούλης παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον Δεκέμβριο του 2017. Τον Απρίλιο του 2018 απέκτησαν την κόρη τους, Αλεξάνδρα. Τον Ιούνιο του 2023 πραγματοποίησαν και τον θρησκευτικό τους γάμο, μαζί με τη βάφτιση της κόρης τους.

